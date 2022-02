Często drobne błędy, które popełniamy kładąc się spać odbijają się na kondycji włosów. Zamiast regeneracji podczas snu, nasze włosy są narażone na plątanie i łamanie się, a skóra głowy może stać się podatna na keratozy. Na co warto zwrócić uwagę, aby włosy skorzystały na nocnym wypoczynku podpowiada trycholog.

Nie kładź się spać z mokrą głową

Jeśli nasze włosy po myciu będą schły w trakcie snu, ryzykujemy dużo więcej niż obudzenie się z nieestetyczną fryzurą rano. Wilgotne włosy są bardziej narażone na uszkodzenia. Pocierając wilgotne włosy o poduszkę przez kilka godzin, z czasem doprowadzimy do ich łamania i kruszenia się, co znajdzie odzwierciedlenie w ich wyglądzie.

- Planując wieczorne mycie włosów, warto to zrobić na tyle wcześnie, aby wyschły one samoczynnie, zanim położymy się spać. Alternatywą, jeśli koniecznie chcemy umyć włosy przed snem, jest skorzystanie z suszarki najlepiej z funkcją jonizacji, co sprzyja zamykaniu łusek i dodatkowej ochronie łodygi włosów. Jonizacja da także włosom połysk i jedwabistą gładkość poprzez emitowanie ładunków osiadających na włosach. Dodatkowym walorem tej funkcji, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, jest zminimalizowanie efektu elektryzowania się włosów – podpowiada Anna Mackojć, trycholog.

Chodzenie spać z mokrymi włosami może także niekorzystnie wpływać na stan skóry głowy, przyczyniając się do wystąpienia niektórych problemów, na przykład pojawienia się łupieżu.

- Mokre włosy powodują, że poduszka staje się wilgotna. Nieświadomie stwarzamy więc idealne środowisko do rozwoju drobnoustrojów. Wilgoć i ciepła głowa sprawiają, że w takich warunkach dochodzi do zaburzenie środowiska drobnoustrojów bytujących fizjologicznie na naszej skórze głowy. Efektem takiego stanu skóry głowy może być zwiększona podatność na wystąpienie keratoz, czyli problemów skóry głowy. Jeśli więc preferujemy wieczorne mycie włosów, lepiej zaplanować tę czynności na tyle wcześnie, aby włosy mogły samoczynnie wyschnąć zanim położymy się spać - mówi ekspertka z Instytutu Trychologii.

Zwiąż delikatnie włosy do snu

Na noc włosy najlepiej jest związać swobodnie, może to być na przykład luźny warkocz lub delikatny koczek. Ważne jest, aby nie powodować w trakcie kilkugodzinnego wypoczynku naciągania włosów i osłabiania w ten sposób ich cebulek. Należy także unikać gumek z metalowymi elementami, które mogą odkształcać kosmyki, a nawet powodować ich kruszenie w kontakcie z poduszką.

- Mając na uwadze dbanie o dobry stan włosów podczas nocnego wypoczynku, polecane jest związywanie włosów jedwabną gumką, która nie odkształca, nie załamuje i nie urywa łodyg włosów - podpowiada trycholog, Anna Mackojć.

W trosce o włosy pomyśl o poduszce z jedwabiu

Jedwab może przynieść wiele korzyści naszym włosom, nie tylko w postaci odżywki, maski czy serum. Również spanie na jedwabnej poduszce jest dobre dla naszych kosmyków. Jedwab jest naturalnym materiałem, więc włosy nie są narażone na tarcie, nie trzeba martwić się o kołtuny oraz pokruszone końcówki. Jedwabne poszewki są też zdrowe dla naszej skóry głowy, gdyż mają właściwości termoregulacyjne. Zdecydowanie nie pocimy się na takiej poszewce, co przekłada się na dobrą kondycję skóry głowy, a więc też na prawidłowe warunki do wzrostu włosa. Jedwab jest naturalnie hipoalergiczny i nie gromadzi roztoczy kurzu, grzybów i alergenów, więc nadaje się bardzo dobrze dla alergików.

Wykorzystaj nocną regenerację

Nie tylko skórze twarzy możemy zafundować nocną regenerację, dostarczając jej przed snem wartościowych składników odżywczych w postaci odpowiednio dobranych preparatów. Także włosy możemy wzmacniać podczas nocnego wypoczynku, stosując odżywki bez spłukiwania z dodatkiem na przykład olejku pielęgnacyjnego lub odżywcze serum, na przykład z wyciągiem olejowym z baobabu, który zawiera całą gamę minerałów oraz stanowi tzw strukturę suchego oleju wiec nie jest forma zatłuszczającą naszą poszewkę od poduszki. Ponadto na noc polecane są też ampułki, lotiony i odżywki zawierające składniki aktywne takie jak biotynylo-GHK, apigenina, kwas oleanowy, Mallus domestica, stosowane bezpośrednio na skórę głowy, które przyczynią się do wzmocnienia włosów i porostu włosów.

Przed snem powinniśmy zadbać o ochronę włosów przed mechanicznymi uszkodzeniami, ale także warto wykorzystać noc na ich regenerację.