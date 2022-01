Zabezpiecz włosy pod kaskiem

Reklama

Jeśli mamy dłuższe włosy, warto je związać i ukryć pod kaskiem lub kominiarką, jeśli dodatkowo zakładamy ją pod kask. Dobrą fryzurą na stok będzie na przykład warkocz, który zbierze pasma włosów, dzięki czemu nie będą się one plątały podczas jazdy na stoku. Warkocz możemy związać jedwabną gumką, nie odciskającą się na kosmykach i minimalizującą ich uszkodzenie. Skóra głowy i włosy muszą być zimą dobrze chronione przed wpływem niekorzystnych dla nich warunków panujących w górach. Silny wiatr, mróz czy śnieg są czynnikami, które mocno osłabiają kondycję włosów. Bardzo istotne jest zabezpieczenie nie tylko włosów, ale przede wszystkim skóry głowy. Pod czas jazdy na nartach taką funkcję spełnia kask i dodatkowo kominiarka, a po zejściu ze stoku czapka.

- Nakrycie głowy zimą zabezpiecza przed utratą ciepła i chroni także cebulki włosów. Brak nakrycia głowy lub zbyt cienkie może powodować obkurczanie się kapilarek oplatających cebulę włosową, których zadaniem jest dostarczenie substancji odżywczych. Efektem takich błędów mogą być problemy z wypadającymi włosami. Pod wpływem chłodu gruczoły łojowe umieszczone na skórze głowy pracują wolniej, włosy więc są pozbawione naturalnej, ochronnej warstwy sebum i stają się bardziej podatne na uszkodzenia – mówi Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Jeśli skóra głowy poci się w kasku, myj włosy codziennie po powrocie z nart

Włosy przykryte kaskiem i dodatkowo w kominiarce po kilku godzinach spędzonych na stoku, mogą być przyklapnięte i nieświeże. Skóra głowy może być przepocona, dlatego po powrocie z nart warto umyć włosy. Nadprodukcja sebum oraz potu w wyniku wysiłku fizycznego może przyczyniać się do problemów skóry głowy, a czasem w dalszych konsekwencjach nawet do wypadania włosów. Jeśli więc nasze włosy tego potrzebują, myjmy je codziennie po powrocie ze stoku. Do mycia przetłuszczających się włosów, warto wybierać szampony, które przywrócą skórze naturalną równowagę hydro-lipidową.

Regeneruj włosy po dniu spędzonym na stoku

Reklama

Różnice temperatur na zewnątrz, na przykład podczas jazdy na stoku narciarskim, a przebywaniem w ogrzewanych pomieszczeniach powodują, że włosy są bardziej podatne na przesuszanie się. Dodatkowo silny wiatr i mróz także odbija się na ich kondycji, dlatego podczas zimowego wyjazdu wypoczynkowego warto znaleźć chwilę czasu, aby zadbać o pielęgnację i regenerację włosów. Możemy wykorzystać do takich zabiegów produkty zawierające humektanty i emolienty, korzystnie wpływające na nawodnienie i poprawę elastyczności włosów.

- Do regeneracji łodygi włosa możemy wykorzystać na przykład preparaty zawierające puder z perły, którego budowa jest zbliżona do naszego białka i nadaje się do regeneracji uszkodzeń mechanicznych naszych włosów. Uszkodzenia te często wynikają w okresie zimowym z czynników atmosferycznych – mówi Anna Mackojć, trycholog.

Zadbaj o włosy w saunie

Po intensywnym dniu spędzonym na stoku wiele osób chętnie korzysta także z sauny, która ma dobry wpływ na organizm, oczyszcza z toksyn oraz pozwala na regenerację i relaks po fizycznym wysiłku. Na włosy jednak sauna może działać dość agresywnie, powodując ich przesuszanie, dlatego warto przed wejściem do sauny w miarę możliwości zabezpieczyć włosy i przede wszystkim umiejętnie z niej korzystać.

- Wysoka temperatura wpływa na rozchylanie się łusek i sprzyja wyparowywanie wody z włosów. W efekcie tracą one nawilżenie i mogą stać się szorstkie oraz łamliwe. W czasie pobytu w saunie nagrzewa się także mocno skóra głowy. Warto zabezpieczyć włosy ręcznikiem lub bawełnianym czepkiem, aby chronić je przed wysoką temperaturą. Można również zastosować dedykowaną na włosy do sauny maskę, która będzie pełnić funkcję zarówno ochronną, jak także regeneracyjną. Należy także pamiętać, że nie powinno się przebywać w saunie z mokrymi włosami, gdyż wówczas łuski włosów otwierają się znacznie szybciej, co dodatkowo może osłabiać ich kondycję – mówi Anna Mackojć, trycholog.

Po opuszczeniu sauny warto spłukać włosy chłodniejszą wodą, aby domknąć łuski, a następnie umyć włosy i skórę głowy szamponem, aby zredukować nadmierną ilość sebum. Skóra głowy pod wpływem wysokiej temperatury w saunie poci się podobnie jak podczas wysiłku fizycznego. Z sauny należy korzystać rozsądnie, zabezpieczając włosy i nie przedłużając czasu trwania sesji oraz stosując się do instrukcji zamieszczonych na terenie saun. Po umyciu głowy konieczne jest nałożenie maski nawilżającej i domykającej łuski, aby nie potęgować efektu puszących się włosów.

Podczas zimowego wypoczynku warto szczególnie zadbać o włosy, aby chronić je przed wymagającymi warunkami atmosferycznymi panującymi w górach oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Zima nie jest łatwym okresem dla włosów, należy więc zadbać o nie kompleksowo, stosując odpowiednią ochronę, pielęgnację oraz regenerację.