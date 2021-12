Chroń włosy przed zimnem, nosząc właściwe nakrycie głowy

Reklama

Organizm jest atakowany zimą przez chłód i wymaga szczególnej ochrony, podobnie także jak włosy i skóra głowy. Niskie temperatury, wiatr i mróz to czynniki atmosferyczne, które nie są obojętne dla kondycji naszych włosów, a szczególnie dla ich cebulek. Podstawowym sposobem dbania zimą o włosy jest noszenie czapki. Warto jednak zwrócić uwagę na prawidłowy jej wybór. Jeśli czapka jest za ciepła, to przegrzewamy gruczoły łojowe. Wówczas pracują one zbyt intensywnie, co powoduje nadmierne wydzielanie łoju i prowadzi do powstania łojotoku. Jeśli czapka jest zbyt cienka, w mroźne dni nie zabezpiecza głowy przed utratą ciepła. Najlepiej więc jest wybierać na zimę czapki wełniane, w których głowa się nie przegrzewa, a gruczoły łojowe pracują prawidłowo.

- Zimne powietrze mocno wpływa na unaczynienie. Kiedy nie nosimy nakrycia głowy kapilarki, których bardzo ważną funkcją jest odżywienie włosa kurczą się i zostaje ograniczony przekaz substancji odżywczych do mieszka. Może to skutkować osłabieniem włosów, a nawet ich wzmożonym wypadaniem. Chłód sprawia także, że gruczoły łojowe pracują wolniej, w efekcie włosy są pozbawione naturalnej, ochronnej warstwy tłuszczu i stają się bardziej podatne na uszkodzenia – przestrzega Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Nawilżaj i odżywiaj włosy

Zimą włosom zarówno nie sprzyja niska temperatura na zewnątrz, ale także suche powietrze w naszych domach podczas sezonu grzewczego. W związku z tym w zimowej pielęgnacji włosów powinniśmy również skupić się na nawilżaniu i zabezpieczaniu włosów przed ich przesuszeniem. Do pielęgnacji warto włączyć produkty, które zawierają humektanty i emolienty, przywracające nawodnienie i elastyczność włosom. Dobrze sprawdzą się także maski, odżywiające cebulki, zamykające łuski i nawilżające łodygę włosa. Zastosowane w produktach emolienty będą pełnić funkcję ochronną, zabezpieczając włosy głównie przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Z kolei humektanty będą przede wszystkim przeciwdziałać wysuszeniu kosmyków, dzięki utrzymaniu prawidłowego poziomu hydratacji łodyg włosów.

Zabezpiecz włosy przed elektryzowaniem i puszeniem się

Reklama

W okresie zimowym włosy są zazwyczaj bardziej podatne na elektryzowanie i puszenie się. Skoki temperatur, duża wilgotność na zewnątrz i skóra głowy przegrzewająca się pod czapką sprawia, że elektryzujące się i puszące włosy stają się estetycznym problemem, szczególnie odczuwalnym przez kobiety. Włosy najczęściej elektryzują się, gdy są pocierane o syntetyczny materiał, na przykład podczas noszenia czapki czy o kołnierz kurtki, ale także przy szczotkowaniu oraz zdejmowaniu i wkładania ubrań przez głowę.

Aby przeciwdziałać elektryzowaniu się włosów w okresie zimowym możemy stosować specjalne preparaty i maski antystatyczne. Ważne jest również przyjrzenie się samej kondycji włosów, ponieważ suche i zniszczone są bardziej podatne na elektryzowanie się. Prawidłowa pielęgnacja, m.in. nawilżenie włosów powoduje zmniejszenie uciążliwego i nieestetycznego problemu elektryzowania się włosów, gdyż włos odżywiony i delikatnie obciążony jest mniej podatny na ten proces. – podpowiada Anna Mackojć, trycholog.

Częstym problemem jest także puszenie się włosów. Jego źródłem mogą być zarówno warunki pogodowe, jak również nieodpowiednia pielęgnacja oraz nadużywania zabiegów stylizacyjnych z wykorzystaniem gorącego powietrza suszarki czy prostownicy. Aby zapobiegać puszeniu się włosów oprócz zewnętrznego zadbania o ich kondycję, warto zwrócić uwagę na poziom ferrytyny, która ma wpływ na jakość włosa oraz szczególnie witamin z grupy B12, wpływających m.in. na strukturę włosa.

Używając suszarki, dosusz zimą dokładnie włosy

Jeśli nie mamy czasu, aby nasze włosy wyschły samoczynnie lub chcemy je wymodelować, sięgamy często po suszarkę. Trzeba jednak pamiętać, aby zimą przed wyjściem z domu dokładnie dosuszyć włosy, gdyż wilgotny lub mokry włos, który przemarznie jest bardziej podatny na odkształcenia, złamania oraz uszkodzenia mechaniczne. Wysoka temperatura powietrza suszarki i częste suszenie może wpływać negatywnie na kondycję łodygi włosa. Może także powodować nadmierną produkcję sebum z gruczołów łojowych, odbijając się na kondycji skóry głowy. Zwróćmy więc uwagę susząc włosy na możliwość regulacji temperatury nawiewu, nie wybierając z ustawień najwyższej pozycji. Korzystajmy do suszenia włosów z preparatów zapewniających im termoochronę. Jeśli mamy taką możliwość, skorzystajmy także z suszarki wyposażonej w funkcję jonizacji, która pomoże nam zminimalizowanie efekt elektryzowania się włosów.

Wspieraj włosy zdrową dietą

Prawidłowa ochrona włosów zimą to podstawa, ale wpływ na ich kondycję i odporność na czynniki atmosferyczne w tym trudnym dla włosów okresie ma również dieta. Dlatego jest ważne, aby była bogata w witaminy i mikroelementy. Nasze posiłki z myślą o kondycji włosów powinny zawierać przede wszystkim witaminy A, D, E, K jak również B6 i B12. Minerałami kluczowymi dla zdrowia włosów jest cynk i miedź. Odżywianie powinno być dobrze zbilansowane, wówczas nasze włosy będą prawidłowo nawilżone i odżywione od środka, a w efekcie mocniejsze i bardziej odporne na działanie skutków zimy. Ważne jest regularne monitorowanie poziomu ferrytyny, potocznie nazywanej „magazynem żelaza”, wpływającej m. in na jakość włosa. Jeśli w naszym organizmie poziom ferrytyny jest zbyt niski, cykl życia włosa ulega skróceniu, staje się on słabszy i łamliwy. W trudnym okresie dla włosów można rozważyć także zastosowanie dietoterapii trychologicznej, która jest procesem polegającym na zmianie nawyków żywieniowych oraz skoncentrowaniu się na dostarczeniu do mieszków włosowych wszelkich substancji odżywczych niezbędnych do powstania nowych włosów.

- Skuteczne dbanie o włosy zimą to przede wszystkim ich ochrona przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych jak m.in. niskie temperatury, wiatr czy mróz. Dotyczy to zarówno skóry głowy, jak łodygi włosów. Niezbędna jest także codzienna prawidłowa pielęgnacja, która będzie wzmacniać, odżywiać i nawilżać włosy narażone na przykład na skoki temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Bez właściwego odżywania i dobrze zbilansowanej diety też nie uda nam się zadbać o dobrą kondycję włosów. Zima to trudny czas dla naszych kosmyków, dlatego należy zadbać o nie kompleksowo. Jeśli zauważymy jednak, że mimo naszych starań włosy są słabe, przetłuszczają się i zaczynają nadmiernie wypadać, warto skonsultować się ze specjalistą – podsumowuje trycholog Anna Mackojć.