Zbyt wysoka temperatura powietrza niekorzystnie wpływa na łodygę włosa. Wówczas włosy stają się podatniejsze na uszkodzenia mechaniczne, co w końcowym efekcie może zwiększyć prawdopodobieństwo łamliwości włosów. Zarówno żywa jak i martwa część włosa zbudowana jest z białka zwanego keratyną, która składa się z różnego rodzaju aminokwasów w różnym fragmencie włosa. Zbyt wysoka temperatura stosowana przy sylwestrowej stylizacji może uszkodzić włosy, które później zaczną się puszyć i wyglądać niezdrowo.

- Aby chronić włosy przed uszkodzeniami, powinniśmy zabezpieczać włosy olejkami lub kosmetykami do stylizacji na ciepło. Warto również zastosować zabiegi bankietowe, czyli zabiegi, które wykorzystują składniki chroniące włosy i uzupełniające ubytki. W gabinetowych kuracjach najbardziej luksusowymi składnikami jest puder perłowy, puder diamentowy czy zielony kawior, czyli luksusowe składniki bogate w substancje odżywcze i głęboko regenerujące – mówi Anna Mackojć, trycholog z InstytutuTrychologii.

Z myślą o włosach wykorzystuje się puder perłowy, uzyskiwany z autentycznych czarnych pereł japońskich, pozyskiwany z naturalnych, niehodowlanych ostryg lub małży u wybrzeży Japonii. Jest to najbardziej ekskluzywny obecnie składnik stosowany w kosmetykach do rekonstrukcji włosów. Ma on właściwości regenerujące, przeciwzmarszczkowe oraz gojące. Zawiera m.in. proteinę perłową zwaną conchiolin, która według wzoru strukturalnego odpowiada dokładnie ludzkiej keratynie i pozwala dokładnie regenerować łodygę włosa. Dodatkowo proces regeneracji jest długotrwały, gdyż proteina perłowa wbudowuje się w miejsce ubytków struktury włókna włosowego. W preparatach trychologicznych występujący puder perłowy jest nie większy niż 3 mikrony, dzięki czemu ma właściwości wnikania w najgłębsze struktury włosa i umożliwia skuteczną regenerację. Nadaje on włosom gładkości i jedwabistości oraz tworzy delikatny biofilm poprzez uzupełnienie ubytków w łuskach łodygi włosa.

Puder diamentowy powstaje w wyniku mikronizacji wyselekcjonowanych diamentów o sprecyzowanym szlifie i nacięciu i jest składnikiem naturalnym. Również po obróbce zachowuje jednak swoje optyczne właściwości szlachetnych diamentów. Promienie światła padające na strukturę włosów uzupełnione pudrem diamentowym pochłaniają dwa i pół razy wolniej światło w różnych kierunkach, co powoduje że na włosach pojawia się olśniewający refleks i włosy błyszczą.

Ekstrakt z zielonego kawioru zwany również „perłą alg” to doskonała terapia anti-agingowa dla skóry i włosów. Posiada on higroskopijne właściwości, co zapewnia włosom idealne nawodnienie, nawilżenie i utrzymanie hydratacji. Udowodniono, że zielony kawior zawiera dużą ilość witamin i minerałów, które chronią łodygę włosa przed szkodliwym promieniowaniem, UV pełni funkcję fotoprotekcyjną.

Po sylwestrowym szaleństwie należy pamiętać, aby dobrze umyć włosy. Powinniśmy zrobić to dwa razy. Pierwsze mycie oczyszcza, a drugie ma właściwości pielęgnacyjne i odżywcze. Brak oczyszczenia skóry głowy i włosów z lakieru, pianki, żelu czy pasty może spowodować podrażnienie oraz wpływać negatywnie na kondycję włosów wzmagając kruszenie. Szamponu nie powinno nakładać się bezpośrednio na głowę, lepiej wcześniej rozetrzeć go w mokrych dłoniach. Należy również pamiętać aby właściwe wmasować go w skórę głowy a nie jedynie same włosy. Trzeba jednak zrobić to bardzo delikatnie aby nie zniszczyć włosów. Warto również skorzystać z masek odżywczych, aby zewnętrza warstwa włosa, która ucierpiała, mogła się zregenerować.