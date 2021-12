Pielęgnacja “przed wielkim wyjściem” nazywana jest pielęgnacją bankietową. To wszelkie działania mające na celu doraźnie poprawić jakość i wygląd cery. Oczywiście, należy mieć na uwadze, że nie jesteśmy w stanie jednym zabiegiem nadrobić tygodni czy miesięcy zaniedbań. Mimo to, istnieją pewne sposoby na to, aby cera prezentowała się widocznie lepiej.

Nawilżenie to podstawa

Na nawilżonej skórze makijaż utrzymuje się dłużej oraz wygląda ładniej. O jej nawilżenie należy dbać przez cały czas, jednak aby szybko polepszyć stan skóry, możemy zastosować kilka rozwiązań. Pierwsze z nich to picie dużych ilości wody - najlepiej już tydzień przed planowaną imprezą. Dzień przed wydarzeniem lub rano warto wykonać porządny peeling, który oczyści twarz z suchych skórek oraz nałożyć maseczkę.

Odpowiednia maseczka na wielkie wyjście

- Maska do twarzy na wielkie wyjście powinna zapewnić efekt wow. Mile widziane są więc wszelkie składniki rozświetlające czy rozjaśniające cerę, np. witamina C, A czy arbutyna. Są to kosmetyki odpowiednie dla wszystkich - wyjaśnia Magdalena Meller, młodsza kierowniczka ds. marketingu w Kontigo.- Poza tym wskazane będą wszelkie maski odpowiadające na problemy skórne danej osoby, np. osoby z cerą problematyczną mogą sięgnąć po produkty zwężające pory - dodaje ekspertka.

Podobnie jak brak odpowiedniego nawilżenia, rozszerzone pory są częstą przyczyną problemów z trwałością makijażu. Najbardziej widoczne jest to zazwyczaj na płatkach nosa oraz na policzkach, skąd kosmetyki kolorowe po prostu “znikają”.

Aby pomadka się trzymała

Od kilku lat na rynku dostępne są już bardzo trwałe pomadki do ust. Ich formuły nie będą jednak skuteczne, jeśli nałożymy je na suche i spierzchnięte usta. W okresie zimowym bardzo łatwo o przesuszenie skóry w tym miejscu, dlatego przed wielkim wyjściem warto zapewnić swoim ustom SPA.

Zaczynamy od peelingu, który pozwoli pozbyć się martwego naskórka i wygładzi powierzchnię ust. Najlepiej zrobić to wieczorem przed imprezą, a następnie nałożyć całonocną maseczkę lub grubą warstwę ulubionej pomadki nawilżającej. Następnie od rana staramy się cały czas nawilżać usta aż do momentu nałożenia makijażu. Wtedy delikatnie ściągamy produkt nawilżający chusteczką. Ważne jest, aby nie nakładać pomadki kolorowej na nawilżającą, ponieważ może być to przyczyną utraty trwałości.

SPA we dwoje

Impreza sylwestrowa czy karnawałowa to świetna okazja do zorganizowania sobie domowego SPA ze swoją drugą połową. Jest to sposób na spędzenie czasu we dwoje i wspólny relaks. Męska skóra nie jest wcale mniej wymagająca od kobiecej, a już szczególnie zarost wymaga intensywnej pielęgnacji.

- Męska pielęgnacja przed imprezą powinna bazować na dobrym oczyszczeniu i nawilżeniu skóry. Dzięki temu twarz wygląda na wypoczętą i świeżą. Jeśli dany mężczyzna nosi zarost, skupiamy się również na nim. Tutaj zwracamy uwagę na dwie kwestie: pielęgnację skóry pod zarostem oraz samego zarostu - komentuje Magdalena Meller.

W pielęgnacji zarostu pomogą specjalne olejki oraz kremy. Sprawiają one, że broda staje się miękka w dotyku, błyszcząca, a włoski nie łamią się i rzadziej wypadają. Do skóry pod zarostem możemy natomiast używać tych samych kosmetyków, co na resztę twarzy.

Jak widać, pielęgnacja bankietowa może doraźnie pomóc w sytuacji, gdy chcemy, aby skóra wyglądała lepiej czy też dłużej utrzymywała makijaż. Możemy skorzystać ze swoich ulubionych produktów, ale jeśli ich nie mamy lub nie do końca wiemy, na jakie kosmetyki się zdecydować, do dyspozycji są także specjalne zestawy. Znajdują się w nich wszystkie potrzebne kosmetyki, a my, zamiast głowić się nad wyborem odpowiednich produktów, możemy przeznaczyć nasz czas na coś, co sprawi nam więcej przyjemności.