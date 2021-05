Utrata włosów w okresie wczesnowiosennym może być spowodowana niedoborem witamin, do których nie mieliśmy dostępu zimą. Brakuje nam głównie tych suplementów, które organizm przyswaja z owoców i warzyw, dlatego obecnie warto zadbać o właściwą i zdrową dietę. Dodatkowo zwiększony stres może nasilić wypadanie włosów.

Reklama

Odpowiednia dieta

Podstawowym budulcem włosów są białka i składniki mineralne. Należy unikać diet ubogich w żelazo oraz cynk. Posiłki powinny być bogate w witaminy, przede wszystkim A, D, E, K jak również B6 i B12. Odżywianie powinno być dobrze zbilansowane, wówczas nasze włosy będą prawidłowo nawilżone i odżywione od środka, a w efekcie zachowają zdrowy wygląd.

- Stan włosów jest w dużej mierze odzwierciedleniem tego, co dostarczamy do naszego organizmu wraz z posiłkami. Nasza dieta powinna być przede wszystkim zbilansowana tak, aby nie dopuścić do niedoborów w naszym organizmie, które w pierwszej kolejności odbiją się na kondycji włosów. Warto zdawać sobie sprawę, że źle zbilansowane diety mogą zaburzać homeostazę organizmu – równowagę m.in. procesów biochemicznych w ludzkim ciele i prowadzić do niedoborów witamin oraz składników mineralnych. W efekcie prowadzić do złego odżywania mieszków włosowych i ogólnej złej kondycji całej struktury włosa. Włosy mogą zacząć wypadać z powodu braku dostatecznej ilości składników odżywczych – wyjaśnia Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

W diecie odpowiedniej dla włosów powinny znaleźć się takie składniki jak węglowodany i witaminy B. Są one niezbędne do wytworzenia energii potrzebnej organizmowi do wzrostu włosów, a można je znaleźć głównie w produktach pełnoziarnistych. Na szybszy porost włosów, dietę warto uzupełnić również o orzechy i nasiona, dostarczają one nie tylko witaminy B, ale również są źródłem biotyny, która odżywia mieszki włosowe.

Minerałami najważniejszymi dla zdrowia włosów jest cynk i miedź. Cynk to mikropierwiastek, który występuje w większej ilości we włosach niż krwiobiegu, jeśli nie dostarczamy go w odpowiedniej ilości, organizm uzupełnia go sobie właśnie z włosów, które w efekcie stają się łamliwe, kruche i matowe. Niedobory tego pierwiastka powodują, że włosy także zaczynają wypadać. Niedobór zaś miedzi może powodować zmiany strukturalne włosa i jego odbarwienie. Najlepszym źródłem cynku są otręby, zarodki pszenne czy płatki owsiane. Szczególnie wysoką zawartość cynku posiadają pestki dyni czy orzechy brazylijskie. Do naszego jadłospisu warto także wprowadzić inne produkty z tej grupy takie jak orzechy włoskie, będące źródłem kwasów omega 3.

Zdrowa skóra głowy to zdrowe włosy

Zrównoważona pielęgnacja skóry głowy dopasowana do jej potrzeb przynosi pozytywny efekt w postaci odżywionych mieszków, z których mogą wyrastać zdrowe włosy. Niewłaściwe postępowanie i bagatelizowanie schorzeń pojawiających się na skórze głowy, może skutkować łupieżem, nadmiernym przetłuszczaniem się włosów, a nawet ich wypadaniem.

- Aby utrzymać skórę głowy w dobrej formie, należy pamiętać o regularnym peelingu skóry, który pozwala pozbyć się zanieczyszczeń, usuwa pozostałości po kosmetykach i martwy naskórek. Ważnym elementem peelingu jest masaż, poprawiający krążenie krwi w komórkach skóry, dotleniający mieszki i ułatwiający skórze przyjmowanie składników odżywczych - podpowiada trycholog Anna Mackojć.

Peeling skóry głowy może być stosowany bez względu na rodzaj włosów. Wskazaniem do jego wykonywania są na przykład osłabione, a także zbyt szybko przetłuszczające się włosy, łupież, wolny wzrost włosów, wypadające włosy czy zaczerwieniona, a nawet podrażniona skóra głowy. Peeling można stosować w kuracjach domowych pod warunkiem, że wiemy jaki preparat powinniśmy wybrać do naszego typu skóry głowy i jej dolegliwości.

Domowe SPA z myślą o włosach

Najważniejsze jest odpowiednie nawilżenie włosów. Dobrym rozwiązaniem mogą być różnego rodzaju maseczki zmieszane z olejkiem na przykład baobau. Ma on korzystne działanie nie tylko na włosy, ale również skórę głowy. Szczególnie pokochają go skóry z tendencją do atopii lub alergii ponieważ dodatkowo niweluje uczucie świądu oraz dyskomfortowe pieczenie. Odbudowuje również płaszcz hydrolipidowy znajdujący się na naszej skórze głowy, który zabezpiecza naszą skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i alergenów.

Kiedy skończyły się nam produkty do pielęgnacji można również przygotować odżywkę samodzielnie. Wystarczy do ½ szklanki wody dodać sok z cytryny i nałożyć na głowę. Warto posiedzieć tak nawet 15 minut z ręcznikiem na głowie, następnie spłukać głowę. Włosy będą zdecydowanie gładsze. Ważne jest, aby przed nałożeniem odżywek umyć głowę dwa razy. Pierwsze mycie oczyszcza, a drugie wprowadza substancje odżywcze.

Włosy będą dobrze wyglądać, jeśli odpowiednio o nie zadbamy i dostarczymy im odpowiednich składników odżywczych. Kondycja naszych włosów jest efektem działań wielu czynników, dotyczących zarówno zewnętrznej pielęgnacji począwszy od wyboru odpowiedniego szamponu, technik mycia i masażu aż po stosowanie właściwej diety i suplementacji.