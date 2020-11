Starzenie się włosów może wynikać zarówno z fizjologii starzenia się organizmu, jak również z oddziaływania na nasze włosy czynników zewnętrznych. Na czynniki wewnętrzne nie mamy niestety dużego wpływu, gdyż są to procesy związane z osobniczą indywidualną genetyką, a konkretnie z epigenetycznymi wariacjami w mechanizmach indywidualnych danej osoby. Efektem naszym osobniczych uwarunkowań genetycznych może być na przykład siwienie w rodzinie w linii prostej lub łysienie androgenowe. Mamy natomiast wpływ na czynniki zewnętrzne, które są powiązane ze stylem naszego życia jak dieta, redukcja stresu, rzucenie palenia papierosów, promieniowanie UV pod warunkiem, że chronimy odpowiednio włosy i skórę głowy.

Stres - niszczyciel witalności włosów, powodujący często ich wypadanie

Napięcie psychiczne obniża naszą odporność, może wywoływać lub zaostrzać objawy wielu chorób. Włosy są najczulszym barometrem zdrowia, odzwierciedlającym stan naszego organizmu. Sygnalizują niedobory witamin i minerałów, niski poziom żelaza czy rozregulowanie organizmu. Jeśli włosy stają się łamliwe, suche, pozbawione witalności to może dotknąć je proces nie tylko wypadania, ale także przedwczesnego starzenia się.

- Przeżywanie silnego i przewlekłego stresu może spowodować przedwczesne przejście włosów w fazę spoczynku, przyczyniać się do zapalenia mieszków włosowych i osłabienia struktury włosa. U niektórych osób może nawet wystąpić łysienie spowodowane stresem, przybierające różne formy, mogą to być ogniska całkowitego wyłysienia, jak w przypadku łysienia plackowatego, jak również równomierne, ale mocno zauważalne zmniejszenie się gęstości całej fryzury, jak w przypadku łysienia telogenowego - tłumaczy trycholog Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Sytuacje stresowe uruchamiają w organizmie procesy neuronalne, hormonalne oraz immunologiczne. Przewlekły stres prowadzi do rozregulowania tych mechanizmów. Hormony uwalniane w nieprawidłowych ilościach, mają wpływ na homeostazę i gospodarkę metaboliczną organizmu. W efekcie dochodzi do zakłócenia działania układu immunologicznego, co odbija się także na zdrowiu i wyglądzie naszych włosów. Stres może prowadzić do wielu schorzeń, w tym także do utraty włosów i przyspieszenia ich starzenia.

Najczęściej siwienie jest pierwszą widoczną oznaką starzenia się włosów. Proces ten związany jest z funkcjonowaniem komórek macierzystych, odpowiedzialnych za produkcję pigmentu w mieszkach włosowych. Zapas pigmentu wraz z upływem czasu wyczerpuje się na zawsze, w efekcie włosy stają się siwe. Siwienie włosów jest naturalną cechą związaną z wiekiem i skorelowaną z chronologicznym starzeniem się włosów, ale także może być efektem silnego stresu, co potwierdzili niedawno naukowcy z Uniwersytetu w Harwardzie.

Palenie papierosów – wróg zdrowych włosów

Wiele osób nie zdaje sobie sprawę, że palenie papierosów przyspiesza proces starzenia się skóry, prowadzi do powstania osadu na zębach i rozwoju próchnicy, ale także oddziałuje negatywnie na włosy. Nikotyna powoduje skurcz naczyń krwionośnych prowadząc do zmniejszonego uwalniania tlenu w tkankach, a w efekcie do niedostatecznego odżywienia cebulek włosów. Palenie papierosów ma negatywny wpływ na bieżącą kondycję włosów, jak również niekorzystnie wpływa na przyspieszenie starzenia się włosów. Genotoksyczne substancje, które są obecne w dymie tytoniowym mogą uszkadzać nasze DNA, a także zaburzać system kontroli przebudowy tkanki w fazie wczesnego anagenu, co może skutkować skróceniem cyklu życia włosa.

Destrukcyjny wpływ palenia papierosów na zdrowie i kondycję włosów dotyczy niestety szerokiej grupy społeczeństwa, gdyż skutki nałogu odczuwają zarówno palący aktywnie, jak biernie, przebywający w towarzystwie osób z nałogiem nikotynowym. Dym tytoniowy zawiera składniki smoliste, które osadzając się na włosach powodują ich wysuszanie. Palenie negatywnie wpływa na obkurczanie się naczyń krwionośnych, w wyniku czego cebulki włosów otrzymują zdecydowanie mniej substancji odżywczych. Efektem może być znaczne osłabienie włosów, a nawet przyczynienie się do intensyfikacji procesu ich wypadania.

Uboga dieta nie pobudza witalności włosów

Starzenie się włosów może objawiać się w postaci zmiany średnicy i właściwości strukturalnych włosa, to znaczy jego podatności na rozciąganie, zginanie oraz zmniejszoną elastycznością. Wpływ na starzenie się włosów, co jest widoczne w utracie ich gęstości, ma nie tylko praca hormonów, ale także dieta. Każdy składnik dostarczany do naszego organizmu ma potencjalny wpływ na nasze zdrowie oraz włosy, dlatego tak istotne jest zbilansowanie diety pod względem makroelementów. Oznacza to, iż ilość białka, węglowodanów i tłuszczów pokrywa nasze potrzeby fizjologiczne. Głównym składnikiem włosa jest keratyna, czyli rodzaj białka, która odpowiada za utrzymanie odpowiedniej struktury włosa. Białko jest makrocząsteczką złożoną z aminokwasów. Najistotniejsze jest dostarczenie z dietą aminokwasów egzogennych, a więc takich, które nie mogą być wytworzone w naszym organizmie.

Niedobory pokarmowe wpływają na ogólny stan organizmu, zagrażając utrzymaniu homeostazy i stanu zdrowia. Braki witamin i minerałów, niedobór żelaza, cynku, magnezu, wapnia może mieć negatywne następstwa dla włosów. Należy unikać diet ubogich w żelazo oraz cynk. Posiłki powinny być bogate w witaminy, przede wszystkim A, D, E, K jak również B6 i B12. Odżywianie powinno być dobrze zbilansowane, wówczas nasze włosy będą prawidłowo nawilżone i odżywione od środka, a w efekcie zachowają zdrowy wygląd na dłużej.

- Właściwa pielęgnacja włosów i dostarczanie im antyoksydantów, jak również aminokwasów i minerałów, szczególnie miedzi, cynku i żelaza, czyli składników, których nam ubywa wraz z wiekiem, warto o to zadbać, aby przeciwdziałać przedwczesnemu starzeniu się włosów. Z pomocą przychodzą na także terapie anti-agingowe dla włosów, na przykład zabiegi z wykorzystaniem pudru perłowego z autentycznych czarnych pereł japońskich. Ma on właściwości regenerujące i odbudowujące. Zawiera m.in. proteinę perłową zwaną conchiolin, która według wzoru strukturalnego odpowiada dokładnie ludzkiej keratynie i pozwala dokładnie regenerować łodygę włosa. Dodatkowo proces regeneracji jest długotrwały, ponieważ proteina perłowa zawiera 20 niezbędnych aminokwasów, które są potrzebne do wytworzenia ciała włosa. Dobre rezultaty daje także wykorzystanie ekstraktu z zielonego kawioru, gdyż posiada on higroskopijne właściwości, co zapewnia włosom idealne nawodnienie, nawilżenie i utrzymanie hydratacji, dodatkowo pełni funkcję fotoprotekcyjną. Bardzo ważnym elementem w terapiach jest zachowanie równowagi między kuracjami zewnętrznymi i wewnętrznymi – tłumaczy Anna Mackojć.

Czynników zewnętrznych, na które mamy wpływ w walce o wyeliminowanie przedwczesnego starzenia się włosów, jest więcej. Jeśli chcemy, aby nasze włosy były zdrowe i jak najdłużej pięknie wyglądały, powinniśmy zadbać o nie kompleksowo.