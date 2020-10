W obecnej chwili maseczki ochronne towarzyszą nam każdego dnia. Podczas zakupów, wyprowadzania psa na spacer, czy zwykłej podróży autobusem. Jesteśmy zobowiązani do dbania o to, by chronić siebie i innych. Mimo że noszenie maseczki nie należy do najbardziej wygodnych i przyjemnych, jest to skuteczna metoda, której stosowanie znacznie obniża zagrożenie związane z zachorowaniem. Podczas codziennego noszenia maseczki skóra schowana pod materiałem nie oddycha. Dodatkowo, za każdym razem kiedy wydychamy ciepłe powietrze, pod spodem tkaniny tworzy się wilgoć. Materiał może też ocierać delikatną skórę twarzy i podrażniać. Te trzy czynniki zebrane razem tworzą idealny zestaw powodujący powstawanie trądziku, zaczerwień i suchości skóry. Termin “maskne” to połączenie angielskich słów “mask” oraz “acne”. Nie zniechęcaj się jednak! Wystarczy, że odpowiednio zadba się o cerę podczas codziennego noszenia maseczki. Można niezbędną ochronę, jednocześnie zachowując piękną zdrową skórę. Nie rezygnuj z niczego!

Sterylnie czyste!

Kolorowe maseczki z kwiatowymi wzorami, może są modne i może przyjemniej się je nosi niż jednorazowe maseczki w nudnych kolorach. Tylko tylko, że zwykle te pierwsze zrobione są ze sztucznych materiałów, które nie oddychają, przez co pod maseczką tworzy się wilgotna atmosfera sprzyjająca rozwojowi bakterii. Poza tym, sama odpowiedz sobie na pytanie, kiedy ostatnio ta maseczka widziała wnętrze twojej pralki? Albo przeżyła bliskie spotkanie z żelazkiem? No właśnie. Pierwszym krokiem do zdrowej skóry, jest zachowanie czystości i prawidłowa technika oczyszczania. W tym celu, potrzeba nam skutecznych kosmetyków, którym możemy zaufać. Warto też pomyśleć o czymś, co pomoże nam zwalczyć trądzik, tak żeby nie podrażnić bardziej skóry.

ACNE - druga połówka MASKNE

Jeśli do tej pory miałaś problemy z trądzikiem, to istnieje spora szansa, że podczas częstego noszenia maseczki problemy skórne zaczęły dawać o sobie znać, bardziej intensywnie niż kiedykolwiek wcześniej. Wypryski, zaczerwienienia czy nawet przesuszona skóra to nic przyjemnego. Zadbaj o to, by zapobiec powstawaniu stanów zapalnych i ochronić się przed trądzikiem i suchą skórą! Nie zapomnij też o nawadnianiu organizmu, to podstawa w walce o zdrowy wygląd.

