Alkohol nie tylko jest szkodliwy dla skóry - odwadnia ją i sprawia, że pory stają się bardziej widoczne - ale również przyczynia się do jej starzenia, a niektóre z pysznych trunków ukrywają jeszcze bardziej szkodliwy wpływ na skórę, niż się wydaje. Ulubionymi towarzyszami stołów są tequila, wino, piwo i wódka, ale jednocześnie te są najgorszym wyborem dla skóry - obok globalnego faworyta - szampana.

Obszerne badania wykazały, że na skórze mogą być widoczne oznaki picia określonego napoju alkoholowego. Piwo sprawia, że twarz jest obrzęknięta, czerwone wino powoduje podrażnienie skóry, a białe także zaczerwienienia. Tequila i wódka najprawdopodobniej powodują trądzik.

Świętowanie Nowego Roku najczęściej rozpoczyna się lampką wina na lunch, szampanem o północy, Sylwester to zazwyczaj jeden napój alkoholowy po drugim, ale dobrą wiadomością jest to, że mamy odpowiedź na świecącą skórę - nawet jeśli alkohol jest codziennym zjawiskiem w okresie świątecznym, właściwe oczyszczanie może przyćmić nieuniknionego kaca!

Imprezy sylwestrowe nie mogą obejść się bez fajerwerków rozświetlających niebo, ale połączenie brudu, dymu, sadzy i pyłu z fajerwerków może również mieć niepokojący wpływ na skórę. To jest coś, o czym ludzie nie myślą, więc ujawnienie go, wraz z wpływem alkoholu, może potencjalnie sprawić, że na pierwszym miejscu postawią pielęgnację skóry i oczyszczenie.

Podczas gdy pojedynczy pokaz sztucznych ogni raczej nie wyrządzi szkody, niestety duża liczba sztucznych ogni uruchomiona podczas świątecznego weekendu jest odpowiedzialna

za szokujący wzrost o 42% cząstek stałych. Połączenie kurzu i brudu może przyczynić się do trądziku, stanów zapalnych skóry i przebarwień, podczas gdy dym i sadza powodują starzenie się skóry.

Te, zapewne zaskakujące, fakty nie muszą zrujnować Twojej uroczystej zabawy. Oczyszczanie po imprezie powinno być istotną i normalną częścią codziennej rutyny. Inteligentna szczoteczka do mycia twarzy jest niezbędna i zapewnia unikalny program do pielęgnacji skóry, który pasuje do każdego jej rodzaju i w mgnieniu oka pozbywa się oznak sylwestrowej zabawy.