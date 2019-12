Czy paznokcie potrzebują odpoczynku?

Kobiety często mówią: ‘’Muszę dać odpocząć moim paznokciom od lakieru’’. Co ciekawe od wielu lat to przekonanie jest powtarzane w odniesieniu do lakieru zwykłego i żelowego, a od niedawna także hybrydowego. Z powodu tego przekonania wiele osób jeszcze do niedawna rezygnowało z manicure na zimę. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że płytka paznokcia to zbudowany z kreatyny martwy twór, który nie potrzebuje odpoczynku. I że na ich kondycję i wygląd wpływ mają nie tylko prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne (głównie chodzi o urazy), ale przede wszystkim nasza dieta i tzw. styl życia. Zdrowe i wypielęgnowane paznokcie to ważny element wyglądu. Dzisiaj coraz więcej kobiet nosi manicure na co dzień, a nie tylko od święta. Wejście na rynek lakierów hybrydowych zwiększyło ewidentnie popularność manicure, bo pozbawiło usługę dwóch kluczowych wad: nietrwałości oraz długiego czasu oczekiwania na efekt (wysuszony lakier). Synonimem zadbanej kobiety sukcesu stały się wypielęgnowane dłonie i pomalowane paznokcie, także zimą.

- Cieszy rosnąca świadomość klientów i nowe standardy. Z mojej perspektywy w usługach dedykowanych pielęgnacji paznokci nie chodzi tyle o ich malowanie, ale przede wszystkim utrzymywanie ich w dobrym stanie. Wiele osób nie umie samodzielnie odpowiednio dbać o nie, przez co doprowadza swoje dłonie do ruiny. Znacie ten moment, kiedy nagle okazuje się, że mamy ważne spotkanie służbowe, a my najchętniej poszlibyśmy na nie w rękawiczkach? Dlatego, zachęcam do tego, by regularnie oddawać swoje dłonie w ręce specjalistów – dzięki temu nasze skórki i paznokcie będą zawsze piękne i zdrowe. Zwłaszcza zimą rekomendujemy usługi manicure – mroźne i zimne powietrze, zapominanie o noszeniu rękawiczek, suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach nadwyrężają ich wygląd – dodaje Monika Kamińska z Time for Nails.

Co jeszcze możemy zrobić, by nasze paznokcie były zdrowe i dobrze wyglądały? Najlepiej służyć im będzie dieta bogata w żelazo, krzem i cynk. Warto na co dzień jeść pestki, orzechy, kasze, warzywa strączkowe, owoce morze, jaja, drób, wołowinę, zielone warzywa, buraki, czerwoną kapustę, paprykę, produkty pełnoziarniste etc.

Zima bez wosku?

Od października do marca w Polsce nadchodzą zimne pory roku i nasze ciała są okryte wieloma warstwami ubrań. Skóra rzadziej eksponowana jest na promienie słoneczne, lecz czy to jest powód, aby zrezygnować z depilacji? Nie! Z kilku powodów. Po pierwsze przez tak długi okres przerwy – nieusuwane włosy wzmocnią się, co może zwiększać ból podczas kolejnych zabiegów. Po drugie regularna depilacja zmniejsza ryzyko wrastania włosów, które potrafi być bardzo dużym problemem nie tylko podczas letnich miesięcy. Regularne usuwanie włosów i cebulek włosowych chroni nas także przed zapaleniem mieszków włosowych. Kolejnym plusem regularnej depilacji jest brak stresu w sytuacjach nieprzewidzianych. Nagła konieczność założenia sukienki na romantyczną kolację czy wyjście z przyjaciółmi.

- Nawet w wyjątkowych sytuacjach nie warto stosować maszynki do golenia, by pozbyć się zbędnego owłosienia – mówi Dominika Pazińska z Time For Wax. Golenie nie tylko podrażnia skórę, co objawia się krostkami w okolicach potraktowanych maszynką, ale także wzmacnia włosy (!!!), a efekt gładkości trwa dosłownie kilka chwil. Nie mówiąc już o zacięciach i skaleczeniach, jakie zdarzają się dość często w pośpiechu towarzyszącemu wielkim wyjściom – dodaje Monika Kamińska z Time for Nails.

Nowoczesne zabiegi depilacji woskiem są dostępne cenowo, a efekt gładkiej skóry utrzymuje się kilka tygodni.

Regularne korzystanie z usług kosmetycznych to inwestycja, dzięki której paznokcie i skóra będą dobrze wyglądać przez cały rok, a my będziemy mieć komfort funkcjonowania nawet w nieoczekiwanych sytuacjach biznesowych i osobistych.