1. Przed rozpoczęciem stylizacji niezbędnym jest nałożenie kilku kropli olejku na końcówki włosów. Bardzo dobrze sprawdzi się Dessange Extrême 3 Huiles. Bogaty w drogocenne olejki: kameliowy, arganowy i pracaxi, odżywia, wygładza i chroni włosy w czasie stylizacji przed wysoką temperaturą do 230˚C (test instrumentalny).

2. Nakładaj szampon bezpośrednio na skórę głowy masującymi ruchami. Aby dokładnie umyć włosy, nie musisz nakładać szamponu na całą długość włosów, dlatego że piana, która tworzy się z samego produktu jest rozprowadzana z wodą po całej ich długości. Linia Botanicals Fresh Care Arnica L’Oréal Paris świetnie sprawdzi się w przypadku włosów poddawanych częstym stylizacjom czy koloryzacjom. W jej skład wchodzą cztery ekstrakty z kwiatu arniki, soi oraz olejek kokosowy. To połączenie umożliwia odzyskanie naturalnego piękna włosów, poprzez odbudowanie ich powierzchni i dogłębną regenerację, co gwarantuje poprawę kondycji na całej długości. Włosy stają się jedwabiście miękkie i nie plączą się.

3. Po umyciu włosów delikatnie wklep nadmiar wody bez szarpania włosów. Energicznie wycieranie włosów powoduje otwieranie ich łusek, co negatywnie wpływa na kondycję włosów.

4. Po dokładnym umyciu włosów nakładaj odżywkę na całą długość włosów. Sprawdzi się tutaj krem bez spłukiwania Garnier Fructis Goodbye Damage 10 w 1, który zapewnia kompleksową pielęgnację, intensywnie regenerując włosy, chroniąc przed szkodliwym działaniem wysokiej temperatury i czynników zewnętrznych. Formuła kremu zawiera ekstrakt z olejku owoców amli oraz keratynę pochodzenia roślinnego, aby odżywić, naprawić oraz ochronić włosy nawet w temperaturze do 230 °C.

5. Co dwa tygodnie odżywiaj suche pasma maską do włosów, aby przywrócić im zdrowy połysk i ułatwić rozczesywanie. Maska do włosów L’Oréal Paris Elseve Dream Long intensywnie regeneruje i odżywia. Wzbogacona w keratynę roślinną, przybywa na ratunek zniszczonym włosom. Po użyciu odżywki, by zapobiec łamaniu się włosów, należy delikatnie ścisnąć włosy i w ten sposób delikatnie je osuszyć. Natomiast maska Papaya Hair Food od Garnier dzięki swojej wyjątkowej formule odżywiają głodne włosy i dokładnie je pielęgnują. Ich lekka formuła pozwala nawilżyć włosy bez obciążania, a zawarte w nich wyciągi z superowoców mają ciekawe zapachy. Maski Hair Food są w 98% pochodzenia naturalnego.

6. Przed użyciem prostownicy oraz lokówki użyj sprayu ochronnego L’Oréal Paris Elseve Fibralogy, który będzie chronić Twoje włosy, jednocześnie nadając im zdrowy połysk.