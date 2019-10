Bazę pod makijaż można określić jako pierwszą warstwę makijażu oraz „barierę” pomiędzy skórą a kolorowymi produktami, na której utrzymuje się podkład, rozświetlacz, bronzer etc.

Regularne stosowanie primera pod makijaż niesie za sobą wiele korzyści:

baza pod makijaż pozostawi makijaż nienaruszony oraz zapewni odporność na pot;

pozostawi makijaż nienaruszony oraz zapewni odporność na pot; wygładza skórę twarzy oraz maskuje jej niedoskonałości;

matuje, rozświetla oraz ujednolica kolor skóry;

gwarantuje równomierne rozprowadzenie podkładu, jednocześnie zapobiegając jego zbijaniu się.

może mieć właściwości nawilżające;

wypełnia drobne zmarszczki.

Jak dopasować bazę pod makijaż do swoich potrzeb?

Zasadniczo bazy pod makijaż różnią się teksturą oraz właściwościami. Różnorodność primerów da się podzielić na matujące, wygładzające i rozświetlające. Najlepiej używać tych, które spełniają potrzeby Twojej skóry oraz będą dobrze współpracować z Twoim podkładem.

Primery mogą mieć teksturę płynną, kremową lub żelową. Bazy pod pokład o teksturze płynnej mają lekką konsystencję (zazwyczaj głównym składnikiem kosmetyków tego rodzaju jest woda), dlatego idealnie pasują do tłustej skóry.

Kremowe podkłady są uniwersalne, ponieważ pasują do każdego rodzaju skóry. Ich konsystencja może być różna, od lekkiej, jak mleczko kosmetyczne, do gęstej, jak krem odżywczy.

Żelowe bazy pod makijaż sprawią, że skóra będzie gładka i jedwabista. Ten rodzaj primerów najbardziej pasuje do kobiet o normalnym typie skóry. Dodatkowo primery z efektem połysku pomogą poradzić sobie z niezdrową matowością skóry i nierównym jej kolorem.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów Maybelline.