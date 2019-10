Włosy

Kwadrans to zdecydowanie za mało na umycie i wysuszenie włosów. Jeśli wymagają one uwagi, której w tym momencie nie możesz im poświęcić, zastosuj dwa proste tricki. Po pierwsze: sięgnij po suchy szampon, czyli przyjaciela każdej spóźnionej, czy zapracowanej kobiety. Odbije włosy od nasady i wchłonie nadmiar sebum ze skóry głowy. To jednak nie wszystko. Tego dnia postaw na prostą fryzurę. Najlepiej sprawdzi się kucyk, warkocz, czy prosty koczek. Rozpuszczone włosy nie zdadzą w tym wypadku egzaminu – szybko opadną i będzie po nich widać, że są nieświeże.

Pielęgnacja twarzy

Jeśli chodzi o pielęgnację, to Twoim hasłem przewodnim powinno być: im mniej, tym lepiej. Żel do mycia twarzy, krem pod oczy, krem nawilżający? Nie masz na to czasu! Przetrzyj twarz tonikiem, a następnie nałóż serum – wystarczy. Nie ma czasu na eksperymenty, więc użyj sprawdzonych produktów.

Makijaż

W makijażu postaw na wygodę i minimalizm. Wystarczy krem BB, lub lekki podkład. Nie zapomnij też o tuszu i szybkiej stylizacji brwi. Muśnij usta bezbarwnym błyszczykiem – dzięki temu uzyskasz efekt świeżości.

Uśmiech

Dokładne umycie zębów to poranny obowiązek niezależnie od okoliczności, jednak ze znalezieniem czasu na ich wybielenie może być trudniej. Na rynku dostępne są jednak produkty, który zadbają zarówno o higienę jamy ustnej, jak i kolor zębów - zarówno płyny do płukania jak i pasty, które usuwają niechciane przebarwienia, a dzięki zawartym w sobie pigmentom natychmiastowo sprawiają, że uśmiech wydaje się jaśniejszy.

Ubranie

Jeśli przeczuwasz, że następnego dnia pośpisz dłużej, to wybierz swój outfit wieczorem poprzedniego dnia. Oszczędzi Ci to porannych rozterek przed szafą. Jeżeli jednak Twoje opóźnienie jest całkowicie nieplanowane, postaw po prostu na swój sprawdzony zestaw, który każda z nas powinna mieć w swojej garderobie. Z reguły jest to wygodny t-shirt oraz ulubione dżinsy. Dzięki temu będziesz pewna swojego wyglądu i z uśmiechem na twarzy przetrwasz ten szalony dzień!

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Rapid White.