Łupież należy do najbardziej popularnych keratoz. Według danych szacunkowych z problemem łupieżu miało problem nawet do 50% populacji. To schorzenie skóry głowy zazwyczaj łatwe do zdiagnozowania, gdyż nietrudno rozpoznać jego objawy. Najpowszechniejszym z nich jest pojawianie się drobnopłatkowego złuszczania się skóry, tak zwanych potocznie „białych płatków” spadających na ramiona oraz świądu. Odpowiedzialność za powstawanie owych „białych płatków” na skórze głowy przypisuje się grzybowi Malassezia globosa.

Istnieje wiele przyczyn, mających wpływ na pojawienie się łupieżu. Może to być na przykład nadmiernie przesuszona skóra, zaburzenia hormonalne i żywieniowe, a także stosowanie niewłaściwych preparatów do pielęgnacji i stylizacji włosów oraz ich nadużywanie. Nie bez znaczenia jest również zbyt rzadkie mycie włosów, gdyż wówczas zgromadzony łój i obumarłe komórki naskórka nie są usuwane w odpowiednim czasie, co w efekcie może doprowadzić do pojawienia się zmian łupieżowych.

- Odpowiednio dobrana terapia trychologiczna w walce z łupieżem wymaga systematyczności, ale przynosi dobre efekty. Zwykle zaleca się stosowanie szamponów, maści i płynów o działaniu przeciwłupieżowym. Po porady, jakie preparaty, w jakiej częstotliwości i dawce należy stosować, warto wybrać się do trychologa. Czasami jednak na takiej wizycie można dowiedzieć się, że obecność stanu zapalnego i kolonia grzyba drożdżopodobnego jest zbyt duża i wówczas należy zgłosić się do dermatologa. Ważne jest także, aby uświadomić osobie zmagającej się z łupieżem, że po ustąpieniu objawów nadal trzeba prowadzić odpowiednie działania profilaktyczne, stosując na przykład zapobiegawczo preparaty o działaniu przeciwłupieżowym – tłumaczy Anna Mackojć, trycholog, ekspert Instytutu Trychologii.

Kolejną keratozą, znacznie trudniejszą w wyeliminowaniu jest łojotokowe zapalenie skóry - schorzenie z widocznym, odgraniczonym rumieniem charakteryzującym się tendencją do złuszczania się. Zazwyczaj stan zapalny występuje w miejscach, gdzie są duże skupiska gruczołów łojowych. Do przyczyn występowania tego schorzenia można zaliczyć zarówno dziedziczenie genetyczne, ale także nieprawidłową pracę gruczołów łojowych, zaburzenia hormonalne, niedobory żywieniowe w diecie. Czynnikami nasilającymi zmiany łojotokowego zapalenia skóry może być także stres.

- Zmiany skórne tego schorzenia mogą być silnie swędzące, co w efekcie może prowadzić do powstawania przeczosów, nadżerek, zakażeń grzybicznych, a nawet utraty włosów. Dlatego nie należy zwlekać i jak najszybciej zgłosić się do trychologa lub dermatologa, aby zapobiec szybkiemu „rozprzestrzenianiu się” tego schorzenia. Pierwszymi objawami na skórze głowy są zazwyczaj drobne plamy o wielkości od 5 do 20 mm z wyraźnie zaczerwienionym brzegiem. Na szczycie zmiany zapalnej są umiejscowione żółte łuski – wyjaśnia Anna Mackojć.

Do walki z łojotokowym zapaleniem skóry można w pierwszym etapie zastosować szampon redukujący kolonię grzybiczą, a następnie serię zabiegów trychologicznych o działaniu keratolitycznym i przeciwświądowym. Ważne, aby po ustąpieniu objawów celem zapobiegania nawrotom schorzenia, stosować terapię podtrzymującą, na przykład korzystając z szamponów czy toników zawierających piroctone olamine lub pirytionian cynku. Jeśli jednak łojotokowe zapalenie skóry głowy będzie przebiegało z nasilonymi objawami lub ostrymi nawrotami, należy niezwłocznie skonsultować się z dermatologiem i wdrożyć leczenie, przestrzegając wytycznych lekarza.

Do chorób skóry głowy zalicza się także łuszczyca. Jest to przewlekła choroba o przebiegu zapalno - proliferacyjnym, na którą choruje ok.2% populacji dorosłych. Łuszczyca skóry głowy może wystąpić w każdym wieku, im wcześniej ten jej przebieg jest zazwyczaj cięższy. Genezę występowania łuszczycy skóry głowy przypisuje się zarówno dziedziczeniu genetycznemu, jak również czynnikom immunologicznym i środowiskowym.

- Patogeneza łuszczycy skóry głowy polega na skróceniu cyklu komórkowego z 28 dni do 4-8 dni oraz predyspozycji autoimmunologicznych do stanów zapalnych z udziałem komórek T. Do pierwszych objawów łuszczycy skóry głowy, należą zmiany zapalne pokryte łuską o kolorze żółto-srebrzystym. Najczęściej pojawiają się one w okolicach uszu, nad uszami z tyłu głowy i linii zgięcia. Zmiany łuszczycowe mogą mieć charakter „wędrujący” – mówi ekspertka Instytutu Trychologii.

Łuszczyca nie jest chorobą zakaźną, ale jej występowanie utrudnia mocno życie, powodując duży dyskomfort. Redukcja łuszczycy w przypadku skóry głowy wymaga indywidualnego podejścia, a najlepsze efekty przynoszą zazwyczaj terapie skojarzone, czyli stosowanie na przykład równocześnie terapii złuszczającej lub naświetlania w gabinecie trychologicznym w połączeniu z medykamentami, przepisanymi przez dermatologa.

Prawidłowe funkcjonowanie skóry głowy i naskórka jest ważnym aspektem zdrowego wyglądu i porostu włosów. Nieleczone schorzenia i choroby skóry głowy mogą szybko się rozprzestrzeniać i prowadzić do osłabienia oraz wypadania włosów. Dlatego jeśli zauważymy jakiekolwiek zmiany, nieprawidłowości, warto skonsultować się ze specjalistą i w razie potrzeby wdrożyć odpowiednią terapię trychologiczną lub leczenie.