Badanie ankietowe (ankieta elektroniczna) na próbie 256 respondentek przeprowadzła na przełomie maja i czerwca 2019 marka kosmetyków świeżych Tulua.pl Badanie dotyczyło kosmetyków pielęgnacyjnych - kremy, sera, olejki, peelingi, odżywki, maseczki, balsamy etc.

Wynika z niego, że ponad 60 proc. Pań wie lub domyśla się, co to jest kosmetyk świeży, ponad trzy czwarte wybiera kosmetyki naturalne, organiczne, bio, ale jednocześnie jedynie 5 proc. czyta skład kosmetyku przed jego zakupem.

Na pytanie, czy każdy kosmetyk pielęgnacyjny musi zawierać konserwant (albo sztuczny, albo naturalny), zdania były bardzo podzielone. 27 proc. respondentek uważa, że musi, 38 proc., że nie, a 35 proc. nie miało zdania.

Zaskoczeniem w badaniu był 5-procentowy wynik czytania składników kosmetyku przed zakupem. Okazuje się, że Panie najczęściej sugerują się właściwościami przedstawionymi przez producenta, sprzedawcę, 55 proc. czasami zwraca uwagę na wybrany składnik aktywny w kosmetyku, a większość dopasowuje kosmetyk po prostu do rodzaju cery, skóry i wieku.

Co ciekawe większość bo aż 82 proc. Pań zdecydowałaby się trzymać wybrany kosmetyk w lodówce, pod warunkiem że byłby tego wart, tj. byłby świeży i miałby bogaty, wyłącznie naturalny skład. Tylko 9 proc. respondentek kategorycznie odmówiła trzymania kremu w lodówce, a 14 proc. przechowywała już lub przechowuje wybrane kosmetyki w ten sposób.

Jak często Panie używają kosmetyków pielęgnacyjnych? Ponad 27 proc. kilka razy dziennie, 36,5 proc. raz dziennie. Najczęściej używane to krem do twarzy, płyn micelarny, odżywka do włosów oraz dezodorant. Wśród najczęstszych odpowiedzi pojawiło się również mydło. Olejki, sera, balsamy, czy peelingi wymieniane były kilkukrotnie rzadziej.

Wśród najbardziej zapamiętanych, wyjątkowych kosmetyków znalazły się głównie renomowane marki światowe oraz kosmetyki rozwiązujące konkretny problem skórny np. sporo odpowiedzi w ankiecie dotyczyło kremów z retinolem.

U aż 65 proc. Pań dobry kosmetyk, który zapamiętały najlepiej, rozwiązywał konkretny, specyficzny problem skórny. U pozostałych Pań, nie.

Na pytanie czym różni się drogi krem naturalny od taniego, większość, bo aż 54 proc. respondentek napisało, że drogie kremy charakteryzują się bogatym składem. Aż 33 proc. Pań jednak pisało, że cena kremu bardzo często wiąże się wyłącznie z marketingiem i rozpoznawalnością marki i nie ma przełożenia na skład kosmetyku.

Panowie na deser badania

Czy mężczyźni powinni dbać o swoją cerę tak jak kobiety? 63 proc. Pań na tak.

Czy dbałość o cerę, skórę sprawia, że mężczyźni są mniej męscy, zniewieściali? 18 proc. Pań na tak.

Czy mężczyźni, których znają używają jakiegoś kosmetyku pielęgnacyjnego – np. kremu po goleniu, kremu przeciwsłonecznego, odżywki do włosów etc.? 58 proc. Pań potwierdza, że tak.