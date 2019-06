Badanie przeprowadzono na zlecenie Polwell i JBS Goldwell. Jakie są najpopularniejsze usługi fryzjerskie? Czy jesteśmy regularne w dbaniu o włosy? Ile kosztują nas miesięcznie kosmetyki do ich pielęgnacji?

Blisko 95 proc. Polek korzysta z usług fryzjerskich, z czego ponad dwie trzecie z nich tylko i wyłącznie w specjalistycznych salonach. Oznacza to, że wolimy oddać swoje włosy w ręce specjalistów, niż narażać się nie tylko na niepożądany efekt końcowy, ale przede wszystkim na utratę ich prawidłowej kondycji.

- Fryzjer to osoba, do której Polki mają duże zaufanie. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie najlepszych efektów oraz pomoc w wybraniu odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji włosów. Jak wynika z badania rośnie ilość kobiet kupujących profesjonalne kosmetyki, jednak cały czas potrzebne jest upowszechnianie wiedzy dot. korzyści z ich zastosowania - mówi Piotr Dagiel, wiceprezes zarządu marki Polwell.

Lubimy chodzić do fryzjera

Trzy czwarte Polek regularnie odwiedza zaufanego fryzjera, a najczęstszymi gośćmi ich foteli są kobiety w przedziale wiekowym 41-55. Według badań, umawiają się na wizytę co najmniej raz w miesiącu, podobnie jak panie powyżej 66 roku życia. Najrzadziej do salonów zaglądają dwudziestoparolatki - zazwyczaj są u fryzjera raz na 2-3 miesiące. Mniejsza częstotliwość wizyt nie wynika jednak z braku zainteresowania własną fryzurą. Co piąta z nas chciałaby chodzić do fryzjera częściej, lecz główną przeszkodą są finanse (44 proc.), a także brak czasu (19 proc.).

Jedynie co piąta z nas zmieniła w ciągu ostatniego roku fryzjera, co oznacza, że ufamy swoim ulubionym salonom. Potwierdza to również fakt, iż jedynie 10 proc. ankietowanych rozważało zmianę aktualnego fryzjera w ostatnim roku. Przywiązanie do konkretnego specjalisty wynika najczęściej z zadowalającego efektu końcowego oraz pomocy w doborze produktów do późniejszej pielęgnacji.

Strzyżenie wciąż liderem

Najczęściej wykonywaną usługą jest strzyżenie, które wskazało 68 proc. badanych. Sporą popularnością cieszy się również koloryzacja (40 proc.) oraz modelowanie włosów i upinanie ich (39 proc.). Co trzecia klientka korzysta z pielęgnacyjnego odświeżania koloru włosów, np. profesjonalnymi odżywkami. Nie jest to nic zaskakującego, gdyż ponad połowa Polek (55 proc.) regularnie farbuje włosy, a co trzecia podejmuje się koloryzacji jedynie w salonie fryzjerskim.

- Prawidłowo przeprowadzona koloryzacja to także rytuał pielęgnacyjny - takiego zdania jest Cezary Szymczak, CEO RICA Polska. - Poza zmianą lub odświeżeniem koloru włosów, równie ważne jest regularne dostarczanie im odżywczych składników, stosując do tego odżywki i maski o działaniu nawilżającym. Na włosach, które cechuje dobra kondycja, kolor jest bardziej wyrazisty i utrzymuje się dłużej - dodaje.

Profesjonalne produkty - jesteśmy na tak

Polki znają i doceniają profesjonalne kosmetyki do włosów. O ich istnieniu wie ponad 70 proc. badanych, a jedynie 2 proc. mniej (68 proc.) potwierdza ich nabywanie. Wiedzę na ich temat czerpią głównie od fryzjerów (ponad 60 proc.), rzadziej z Internetu (37 proc.) lub poleceń znajomych (34 proc.). Salony fryzjerskie są także najczęstszym miejscem zakupu specjalistycznych kosmetyków (42 proc.); coraz rzadziej są drogerie (33 proc.) oraz sklepy internetowe (16 proc.). W skali miesiąca Polki wydają na nie niespełna 80 zł, zaś średnia wartość jednorazowych zakupów to wydatek rzędu 50 zł.

- Często proponuję klientkom produkty marek fryzjerskich do domowej pielęgnacji. Wiele Pań nie kojarzy ich producentów; nie wie też, gdzie może nabyć takie produkty i utożsamia profesjonalne kosmetyki z tymi ogólnodostępnymi - mówi Dominik Podwika, właściciel fryzjerskiego atelier Podwika Studio we Wrocławiu. - Należy pamiętać, że produkty marek fryzjerskich są bardziej skondensowane i zawierają więcej składników aktywnych niż produkty z drogeryjnych półek, przez co ich efekt jest widoczny znacznie dłużej. Dodatkowo, pozytywnie wpływają na zdrowie naszych włosów - dodaje.