Pamiętajcie: latem jest gorąco, budzi się energia PITTA. Bardzo istotne jest, aby wiedzieć jak ją zrównoważyć.

Jak zatem dbać o skórę i włosy latem, mając świadomość, że słońce zawsze było głównym wrogiem skóry, które niszczy komórki kolagenu i elastyny, doprowadzając tym do przedwczesnego starzenia się skóry i powstawania zmarszczek?

Oto nasz ajurwedyjski przewodnik 5 kroków.

1. ODPOWIEDNIA OCHRONA PRZED SŁOŃCEM - Krem przeciwsłoneczny, najlepiej z filtrem 30 lub więcej. Wszystko zależy od naszej skóry, jeśli łatwiej ulegasz spaleniu, używaj wyższego SPF, jeśli wolniej, mniejszego.

2. JEDZENIE I PICIE - Dopasuj styl życia do ciepłej pogody. Ponieważ lato to domena Pitta dosza, spróbuj uniknąć przegrzania organizmu. W tym czasie należy ochłodzić nasze ciało od wewnątrz, czyli jedz dużo owoców i warzyw. Mleko daje niesamowite chłodzące właściwości i oczywiście woda. Należy jak najwięcej pić wody, aby nie ulec odwodnieniu.

3. KOJĄCA KĄPIEL - Po opalaniu lub przebywaniu długo na słońcu, zawsze dobrze nam zrobi kojąca kąpiel. Dodanie kilku kropelek esencji różanej lub drzewa sandałowego do wody świetnie nawilży i ukoi skórę.

4. OCZYSZCZANIE - W czasie gorącego lata pocimy się i na naszej skórze gromadzi się warstwa potu i brudu, który zalegać może w porach. Oczyszczaj bardzo dobrze skórę rano i wieczorem. Jeśli masz delikatną i wrażliwą skórę, zmielone migdały, owsianka lub woda różana będą idealne. Przy skórze bardziej tłustej, mąka z ciecierzycy lub ryżowa pochłoną nadmierne sebum produkowane przez skórę. Także maseczki do twarzy szczególności te w proszku są genialnym sposobem na dogłębnie czystą cerę. Dwa razy w tygodniu nałóż maskę i ciesz się gładką cerą.

5. ODŻYWIANIE I NAWILŻANIE - Skóra latem potrzebuje ogromnej ilości nawilżenia i nawodnienia. Szukaj kosmetyków nawilżających i posiadających w składzie kurkumę, drzewo sandałowe i aloes. Składniki te są przyjazne dla skóry i nie podrażnią jej. Tutaj znowu przechodzimy do maseczek. Maseczki nie dość, że genialnie oczyszczą skórę, to dodatkowo odżywią i nawilżą ją. Bazujące na płatkach kwiatów, tj. róży lub algowe, działają orzeźwiająco i przeciwstarzeniowo, dostarczając skórze dodatkowego odżywienia i nawodnienia. Szukaj tych w postaci proszku, dogłębnie odżywią skórę, są świeższe, gdyż aktywne składniki zaczną działać, kiedy ty zdecydujesz, czyli dodasz do nich wodę.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki kosmetycznej CHIC CHIQ.