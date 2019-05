Dlaczego tak chętnie sięgamy po przekąski? Jednym z najważniejszych czynników jest życie w biegu. Często pod wpływem impulsu sięgamy po niezdrowe przekąski, które dostarczają nam pustych kalorii. Istnieją jednak zdrowsze opcje „on the go”, czyli takie, które zawsze możemy mieć przy sobie, m.in. nasiona i orzechy. Sięgając np. po garść orzechów każdego dnia, możemy zapewnić sobie odpowiednią dawkę mikro- i makroelementów, wspierających naszą witalność, efektywność i siłę potrzebną na resztę dnia. Warto zatem przemyśleć wybór przekąski, aby nie przyjmować pustych kalorii i zaspokoić nagły atak głodu.

- Głód jest najgorszym doradcą żywieniowym, ponieważ komórki w naszym mózgu (podobnie jak czerwone krwinki) najchętniej żywią się glukozą, to właśnie cukier podpowiada nam, gdy jesteśmy głodni. Jednak gdy mu ulegniemy i zjemy coś słodkiego, poziom cukru we krwi szybko się podniesie do wysokich wartości, a potem znów szybko spadnie i… poczucie głodu powróci. Dlatego w nagłych sytuacjach lepiej zjeść połączenie wszystkich niezbędnych składników, np. garść mieszanki bakaliowej, która poza węglowodanami dostarczy nam również białek i tłuszczy, spowalniających wchłanianie cukru i zapewniających energię na dłużej. Warto mieć przy sobie małą i zdrową przekąskę. Unikajmy także zakupów „na pusty żołądek” – głód sprawi, że kupimy znacznie więcej niż nam faktycznie potrzeba – mówi Katarzyna Błażejewska – Stuhr, dietetyk kliniczny, psychodietetyk.

Jakie bakalie wybierać? Najlepiej takie, które nie tylko nam smakują, ale zawierają szereg cennych właściwości odżywczych i witamin. W przypadku nagłego głodu warto sięgnąć po przekąskę w formie orzechów – które, w poręcznym opakowaniu możemy mieć zawsze przy sobie np. w torebce, plecaku czy szufladzie biurka. Orzechy bogate są w nienasycone kwasy tłuszczowe. Kryją w sobie, także spore ilości witamin z grupy B, dzięki czemu poprawiają stan włosów, skóry czy paznokci. A przede wszystkim pozwalają nam… chrupać i rozładować stres!

- Co pomaga rozładować napięcie? Aktywność fizyczna i praca mięśni. Twarde pokarmy zmuszają mięśnie głowy do ciężkiej pracy. Wybierając chrupiące orzeszki, które wymaga intensywnego gryzienia, dzięki temu rozluźniamy je, unikając szczękościsku, napięć karku i innych dolegliwości związanych z nerwami w życiu – dodaje Katarzyna Błażejewska – Stuhr.

Oczywiście nie możemy zapominać o tym, że orzechy również świetnie sprawdzą się jako dodatek do koktajli, sałatek czy deserów. Wtedy warto je rozdrabniać, ponieważ podane w ten sposób sprawią, że danie zyska lepszą teksturę i smak, a przede wszystkim będzie jeszcze bardziej wartościowe i pełne witamin oraz mikro i makroelementów.

Wybierz swoje ulubione przekąski

Orzechy włoskie to jedne z najbardziej wartościowych orzechów. Zawierają bardzo dużo witamin i minerałów, które wpływają na cały organizm. Są między innymi cennym źródłem potasu, który wzmacnia układ nerwowy i mięśnie, a także witaminy B6 – odpowiadającej między innymi za produkcję krwinek czerwonych. Orzechy włoskie są też jednymi z najbardziej lubianych przekąsek. Rekomendowane są jako zdrowa i pożywna przekąska przez Instytut Żywności i Żywienia, znalazły się również w piramidzie zdrowia i aktywności fizycznej.

Migdały to prawdziwy skarb natury – są nieodłącznym elementem zbilansowanej diety dzięki zawartości magnezu, wapnia, a także cennej witaminy B2 i kwasu foliowego. Już niewielka porcja zaspakaja całodziennie zapotrzebowanie na witaminę E, cynk i miedź, co sprawia, że są one najlepszym sposobem na piękny i zdrowy wygląd. Lekko solone, prażone w piecu to forma smacznej przekąski.

Nerkowce są najsmaczniejsze i najzdrowsze są w postaci zwykłej przekąski. Orzechy nerkowca to źródło witaminy B6 oraz cynku, przyczyniających się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Zawarte w tej przekąsce selen i miedź pomagają zachować zdrowe włosy i paznokcie. Proponujemy sięgać po przekąskę w postaci nerkowca lekko solonego, prażonego w piecu.

