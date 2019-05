- Znajomej osobie aromaterapia pomogła odstawić leki antydepresyjne i wyjść z głębokiej depresji - mówi Renata Ambasz, aromaterapeutka i założycielka marki Ambasz. - Stosowanie olejków oczywiście trwało i wszystko działo się stopniowo. Samo jednak odstawienie leków było krokiem przełomowym, ochroniło też tę osobę przed ich skutkami ubocznymi, a potem stopniowo dochodziła do pełni zdrowia. Pomogła jej mieszanka olejków geranium, róża damasceńska, neroli i jaśmin.

Ekspertka dodaje, że aromaterapia świetnie działa również na bezsenność (olejek majerankowy i jałowcowy), regulowanie libido (przy napięciu seksualnym stosuje się olejek majerankowy, a przy obniżonym popędzie ylang ylang i paczuli), migreny (bazylia, rozmaryn, lawenda, mięta), przy bólach miesiączkowych (cyprys, rumianek rzymski, geranium), ogólnie uspokajająco (lawenda, szałwia muszkatołowa, palmaroza, rumianek rzymski) i przy przeziębieniach (hyzop, olejki: pichtowy, tymiankowy, świerkowy i z drzewa herbacianego). Przy stosowaniu aromaterapii należy kierować się zasadą, że odpowiednio wymieszane w harmonijnych kompozycjach olejki będą działać lepiej niż zastosowane pojedynczo.

Wprowadź się w stan, na którym ci zależy

Jak to możliwe, że zapachy wywołują określone stany emocjonalne, czyli czujemy się podniesieni na duchu, bardziej radośni, wyciszeni czy skoncentrowani? Odpowiedzialny jest za to zmysł węchu, który jest jednym z podstawowych struktur w mózgu. Nasze reakcje na zapachy są odruchowe, nie podlegające konceptualnemu myśleniu. Stosując olejki eteryczne oddziałujemy na te struktury i w ten sposób możemy wpłynąć na naszą fizjologię i samopoczucie.

- Olejki wchłaniają się przez receptory węchowe, których mamy około 40-50 milionów, i stamtąd przechodzą bezpośrednio do układu limbicznego, który jest odpowiedzialny za układ nerwowy i, co ważne, działa bez udziału naszej woli - wyjaśnia Renata Ambasz. - To sprawia, że oddziałują przede wszystkim na emocje i wpływają na szybkie podejmowanie decyzji, które odbywa się poza koncepcjami.

Zapachy, wpływając na określone struktury w mózgu, wywołują powiązane z nimi stany emocjonalne i fizjologiczne, które zmieniają nasze samopoczucie. W ten sposób za pomocą aromaterapii możemy wprowadzić się w stan, na którym nam zależy.

- Psychologia wykorzystuje to od lat i w gabinetach doświadczonych psychoterapeutów, którzy postrzegają człowieka holistycznie, pacjent niejednokrotnie usłyszy, że dodatkowo może wspomagać się właśnie aromaterapią - mówi Agnieszka Szwejkowska, psychoterapeutka i certyfikowany coach ICF-ACC. - Pomaga ona w formalnym leczeniu łagodnych zaburzeń stresowych jak i w zaburzeniach lękowych i depresyjnych. W takich sytuacjach zdecydowanie lepsze rezultaty uzyskamy łącząc leczenie formalne z aromaterapią.

Cztery sposoby stosowania olejków

Najlepsze sposoby na stosowanie olejków aromaterapeutycznych to kontakt z nimi poprzez wdychanie, kąpiel, masaż i kosmetyki.

Do wdychania najlepsze są dyfuzory, które za pomocą ultradźwięków rozprowadzają aromat w pomieszczeniu. Do dyfuzora wlewamy wodę i kilka kropel wybranego olejku lub mieszanki olejków i cieszymy się ich przyjemną wonią i oddziaływaniem. Co ważne, popularne kominki podgrzewane świeczką niszczą dobroczynny efekt działania olejków. Olejki aromaterapeutyczne są bardzo lotnymi substancjami, które tracą swoje właściwości w wyższych temperaturach. Dlatego, zamiast z kominka, lepiej korzystać z dyfuzora, który nie wytwarza wysokiej temperatury. Jeśli nie mamy dyfuzora, możemy kapnąć kilka kropel olejku na ubranie, poduszkę lub inną tkaninę, którą mamy w swoim otoczeniu.

Dobre efekty uzyskamy dodając do kąpieli kilka kropel wybranego olejku wymieszanego z olejem migdałowym, sezamowym lub jakimkolwiek innym, który lubimy. Ciepła woda nas dodatkowo zrelaksuje. Ważne, aby nie dodawać olejków eterycznych bezpośrednio do kąpieli, bo podrażnią skórę.

Kolejnym skutecznym sposobem na zastosowanie aromaterapii jest masaż naturalnym olejem z dodatkiem olejków eterycznych. Podczas masażu olejki przedostają się przez trzy warstwy skóry, przenikają do krwi i krążąc w krwiobiegu oddziałują na całe ciało. W ten sposób wpływają na stan naszego zdrowia, gospodarkę hormonalną i oczywiście na samą skórę.

Innym sposobem działania aromaterapii, również poprzez skórę, są aromaterapeutyczne kosmetyki - balsamy czy kremy. Oprócz poprawy samopoczucia dodatkowym efektem będzie poprawa wyglądu skóry. Stanie się ujędrniona, wygładzona, a zmiany takie jak trądzik, popękane naczynka czy sińce pod oczami, zmniejszą się lub znikną.