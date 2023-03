Szerokie spodnie - nr 1 wiosennych stylizacji. TAK należy je nosić

1/3 Szare spodnie w stylu garniturowym, czarne loafersy, klasyczne okulary oraz mała czarna torebka – to połączenie brzmi jak idealny basic look na co dzień, aby nieco urozmaicić naszą stylizację dodajmy jej trochę koloru, najlepiej takiego, który w tym sezonie będzie bardzo modny. Żółty top oraz kardigan w tym samym kolorze, a także srebrna biżuteria świetnie ożywią nasz klasyczny look i dodadzą mu wiosennego charakteru.