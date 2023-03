Koszula w roli głównej. STYLIZACJE warte skopiowania

1/3 Czarna, oversize'owa koszula i jeansy z lekko rozszerzaną nogawką to doskonały look do pracy, randkę, czy na spotkanie ze znajomymi. W przypadku takiej klasycznej stylizacji możemy zaszaleć z dodatkami i urozmaicić ją kolorami, lub dodać jej elegancji dzięki srebrnej biżuterii, czarnej skórzanej torbie i modnym okularom.