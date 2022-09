Rzadko dostrzegany wymiar balansu: Jesienią złap go modnie!

Wygodne, komfortowe propozycje nie tylko na trening, jogę, bądź rower? Taka jest kolekcja Balance marki Tatuum. Jesienne wydanie linii bazuje na zgaszonych odcieniach brązu, beżu i ecru. Charakterystycznego akcentu nadają dwie dodatkowe barwy, które wybijają się, tworząc nietuzinkowe połączenie - pomarańcz i delikatny, lekko poszarzony niebieski. Sportowy styl nadają kolekcji subtelne, graficzne napisy w postaci gumowego druku lub wypukłego tłoczenia. To minimalistyczny akcent, który wpisuje się w miejski klimat linii. Zobaczcie, co to znaczy nosić się modnie i komfortowo tej jesieni.

1/14 Kampania wizerunkowa kolekcji Tatuum Balance następna