Jesienne STYLIZACJE inspirowane ikonami lat 90.

Moda lat 90. to pełne kontrastów outfity, które odtwarzane są po dzień dzisiejszy. Z jednej strony to stylizacje pełne przepychu i kiczu, a z drugiej klasyka i minimalizm. Dobrej jakości jeansy, biały t-shirt oraz damski garnitur, to tylko kilka elementów garderoby, które charakteryzują modę tamtej dekady.

1/3 ELEGANCJA W CODZIENNYM WYDANIU. Księżna Diana to bez wątpienia ikona lat 90. Jej ponadczasowe stylizacje zapisały się na kartach historii i inspiracje jej stylem obserwować możemy zarówno na ulicach, jak i w kolekcjach projektantów mody. Styl księżnej Di to połączenie elegancji z elementami casualowych stylizacji. Oversize'owa marynarki, luźne jeansy, perły, czapka z daszkiem oraz wysokie kozaki, to ikoniczne elementy doskonale wpisujące się w styl Lady Di. następna