Londyńskie "matchy-matchy" Macronów. Internet kpi... FOTO

Pierwsza para Francji, która dziś weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych królowej Elżbiety II, już w weekend pojawiła się w stolicy Anglii. Korzystając z dobrej pogody, Macronowie wybrali się na spacer po Londynie, podczas którego zaprezentowali się w zwracających uwagę stylizacjach. "Matchy-matchy" to po polsku zestawy ubrań celowo mocno do siebie dopasowane. Zobaczcie, jak zinterpretowali ten trend Brigitte i Emmanuel i dowiedzcie się, dlaczego im się za to oberwało.

