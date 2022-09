"Możesz być wszystkim". Nowy szef znanej marki odzieżowej odnawia jej wizerunek w nowej kampanii

"You can be everything, be Benetton" - pod takim hasłem włoska marka Benetton prezentuje najnowszą kampanię, stworzoną przez nowego Dyrektora Kreatywnego, Andrea Incontri. Zarządzana przez nowego dyrektora kampania koncentruje się na różnorodności - odnawia wizerunek marki i jednocześnie nie rezygnuje z jej niepowtarzalnego stylu.

Incontri zinterpretował na nowo kolekcję, której atuty to dzianina pozyskiwana w procesie zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju i dobrej jakości tkaniny.