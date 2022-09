Jesienna moda, w której każda kobieta czuje się dobrze. Pełna otwartości kampania znanej marki

Małe przyjemności oraz czerpanie radości z życia – o tym jest najnowsza kampania marki Cellbes na sezon jesień/zima 2022. Tłem do zdjęć jest domek na prowincji i otaczający go zadbany ogród z lasem. Sielski klimat odzwierciedla kolekcja pełna kwiatowych printów, wygodnych fasonów i funkcjonalnych projektów. Na zdjęciach uwieczniono momenty z ucieczki na zieloną prowincję - przyjemna proza życia, której chce się być częścią, aby odetchnąć od gonitwy w miejskiej dżungli. Modelki reprezentują 3 pokolenia oraz różne typy urody, co podkreśla filozofię firmy: „Moda, w której każda Kobieta czuje się dobrze”.

