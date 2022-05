Denimu nigdy dość! Trendy na wiosnę i lato 2022

Co powinno znaleźć się w szafie każdej kobiety? Oprócz basicowych t-shirtów, klasycznych marynarek czy czarnej ramoneski, w garderobie kapsułowej stawiamy na jeans. Jest to element, bez którego nie można wyobrazić sobie wielu stylizacji. Mohito w tym sezonie przedstawia kolejną odsłonę denimu. W kolekcji znajdziemy wiele modeli najpopularniejszych spodni – skinny, mom jeans, wide leg, flare a także niezastąpione latem szorty. Idealnie dopasowane jeansy podkreślają wszystkie atuty sylwetki, a przede wszystkim tworzą komfortowy look na co dzień. Nowością są spódnico-spodnie, które tego lata będą hitem. Denim Edition to wiele odcieni niebieskiego - od granatu po błękit z przeróżnymi wycięciami i przetarciami. Nie brakuje również stylizacji w wersji total look – top i spodnie lub kurtka i spódnica to must have w wiosennej garderobie.

