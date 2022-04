Dół oddaje nastrój: Jedna bluza - 4 STYLIZACJE

Oversize'owa bluza z kapturem to jedna z ulubionych pozycji w szafie wielu kobiet. Wygodna i przytulna: sprawdza się zawsze kiedy mamy ochotę na luz i komfort. Ta w szarym kolorze to już klasyk, który pokochały wszystkie influencerki i miłośniczki trendów. Od kilku sezonów możemy obserwować w social mediach wszelkie możliwe wariacje z bluzą w roli głównej. Jeśli model jest dłuższy, może z powodzeniem zastąpić sukienkę, a noszony z ciężkimi botkami lub sportowymi butami tworzy świetny, wiosenny look. Dresowe spodnie, jeansy, szorty i spódnice: dziś bluzę możemy zestawiać z różnymi dołami w zależności od nastroju.

1/4 STYLIZACJE z szarą bluzą następna