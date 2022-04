Wygoda, komfort i poczucie atrakcyjności - ciekawe ubrania polskiej marki w duchu slow fashion

Simple but interesting - to hasło, które znajdziemy w sklepie internetowym marki You. Jej założycielki, Asia i Ola, stawiają na proste fasony z ciekawym wzorem i uniwersalnym krojem. W najnowszej kolekcji znajdziemy luźne koszule, sukienki midi czy o kroju kimonowym. Dziewczyny stawiają na basic - getry, joggery - ale w ofercie znajdziemy także klasyczne body, bluzę z rozkloszowanym rękawem czy kimono, do których wystarczy dobrać swoje ulubione jeansy. W YOU. to Ty jesteś na pierwszym miejscu!

