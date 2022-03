Topowy top - obowiązkowy element garderoby na tegoroczną wiosnę. STYLIZACJE

Moda uwielbia odgrzebywać to co jest z nami od lat i robić z tego hot trend. I dobrze, bo koszulkę typu bokserka czy tank top ma w szafie prawie każda z nas. W tym sezonie ten jakże prosty, sportowy top nosimy do jeansów, dresów, a nawet do eleganckich spodni. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby łączyć bokserkę z elegancką marynarką czy spódnicą. Trzeba jednak zaznaczyć, że ten fason ma pewne wymagania sylwetkowe: pasuje więc kobietom o dość szczupłej górze i niezbyt dużym biuście.

