Jesień we własnym stylowym rytmie: Ubrania pokazujące światu esencję kobiecości

Połączenie z naturą, domowe wyciszenie, czas dla siebie i spełnianie swoich pasji. Polska marka odzieżowa Greenpoint w sezonie jesień/zima 2021/2022 zachęca do odnalezienia chwil wytchnienia i podróży w głąb siebie, a także podkreślaniu naturalnego piękna. Najnowsza kampania akcentuje wartość spędzania czasu odpowiednio do aury i w zgodzie ze sobą, a także skupia się na podkreśleniu kobiecości. Jesienna kolekcja to zwiewne szyfonowe sukienki, bluzki zdobione falbanami oraz plisowane spódnice zestawione z rockową ramoneską. Pomocne w pokazaniu światu esencji kobiecości będą ubrania w naturalnej kolorystyce. Propozycje marki zapewniają tworzenie własnych kapsułowych zestawów, ułatwiających codzienne decyzje stylizacyjne.

1/13 Kampania wizerunkowa kolekcji Greenpoint jesień/zima 2021/2022