Tegoroczne lato to kolejny sezon, w którym dresy są prawdziwym hitem. Influencerki oraz stylistki prześcigają się w wymyślaniu sposobów na stworzenie modnych i wygodnych stylizacji. Taki look można nosić od rana do wieczora. Zobaczcie ciekawą, bo łączącą wygodę i elegancję, dresową kolekcję marki Anataka.

1/5 Anataka - kolekcja dresowa