Na sportowo! STYLIZACJE na długi weekend

Pogoda coraz bardziej nas rozpieszcza, dni są dłuższe, a słońce dodaje motywacji. Długi weekend to dobra okazja do spróbowania nowych sportów lub powrót do ulubionego biegania, jogi czy roweru. Oto stylizacje, które idealnie sprawdzą się na aktywnym wyjeździe lub na urlopie w mieście.

1/4 W KRAINIE MAZUR. W krainie tysiąca jezior sprawdzi się brązowy total look . Szyku i elegancji doda stylowa chustka we włosach, a pewność siebie i 100% wygody zapewni dobrze dobrana bielizna. NA ZDJĘCIU :Bluza: Bombshe, 229 zł; szorty: Bombshe, SS 21; bielizna: Samanta, biustonosz 189 zł, figi 79 zł; buty: Cellbes, 189 zł; torebka: Gino Rossi, 329 zł; chusta: Mango, 49 zł; okulary: Cellbes, 79 zł.