Małgorzata Kożuchowska w skórzanej kurtce

Małgorzata Kożuchowska zachwyciła na pokazie Gosi Baczyńskiej. Prezentacja najnowszej kolekcji odbyła się kilka dni temu. Nie mogło na niej zabraknąć Kożuchowskiej, która od lat uchodzi za jedną z najlepiej ubranych polskich aktorek. I tym razem gwiazda nie zawiodła, a jej stylizacja może stanowić doskonałą modową inspirację. Aktorka miała na sobie dopasowaną sukienkę maxi z półgolfem i marszczeniami. Krój kreacji doskonale podkreślił figurę gwiazdy. Stylizację uzupełniła efektowna biżuteria - na szczególną uwagę zasługują duże bransolety w stylu vintage. Jednak wisienką na torcie była skórzana kurtka, którą Kożuchowska narzuciła na ramiona.

Ramoneska, czyli inaczej kurtka skórzana, nie jest nowością w świecie mody, jednak najmodniejsze modele znacząco odbiegają od tych, które święciły triumfy jeszcze kilka lat temu. Choć skórzana kurtka to absolutna klasyka, to również i jej nie omijają trendy. Obecnie na topie są obszerne modele, tzw. oversize, czyli jakby za duże, przeskalowane. Dokładnie taką kurtkę wybrała Małgorzata Kożuchowska.

Jak nosić skórzaną kurtkę w sezonie 2024/2025?

Skórzana kurtka nigdy nie wyjdzie z mody, jednak zmieniają się modele i trendy, jak ją nosić. Obecnie zaleca się tworzenie zestawów ubrań na zasadzie kontrastów: dopasowane z obszernym, szerokie z wąskim, krótkie z długim etc. Zupełnie inaczej nosiłyśmy ramoneski dekadę temu, kiedy hitem były małe, krótkie kurteczki noszone z obcisłymi spodniami typu skinny jeans. Teraz ten duet trąci myszką, a styliści radzą, by wybierać ramoneski oversize i łączyć je z czymś bardziej podkreślającym sylwetkę, np. sukienką blisko ciała, jak zrobiła to Małgorzata Kożuchowska.