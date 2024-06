Najmodniejsze buty na lato 2024

Oto modowy przewodnik po najgorętszych trendach obuwniczych na lato 2024. Zbuduj swoją garderobę z uwzględnieniem najmodniejszych fasonów, kolorów, faktur i wycięć!

Modowym światem dyrygują Włosi. Zajrzyjmy zatem na półki włoskich firm obuwniczych, by przekonać się, co jest aktualnie w modzie. HEGO’S Milano to marka, która wywodzi się z samego serca Włoch i tam produkowane buty trafiają na polskie ulice. Trudno o lepsze źródło najgorętszych trendów świata butów. Włosi kochają bawić się modą. Lubią nietuzinkowe buty. Dowiedzieliśmy się, że w tym roku skupiamy się na detalach w butach, takich jak złote i błyszczące elementy, broszki, siateczki, paseczki.

Najmodniejsze kolory butów – lato 2024

Lato 2024 to energetyzujące miksy kolorów, odcieni i kontrastów. Nie ma sztywnych reguł. Króluje intuicja, kreatywność i artyzm. Modne są m.in. beże, szarości, antracyt, ale również złoto, metalic, indygo, zgaszone czerwienie, chambray blue czy pastelowa brzoskwinia. Wpleć je w swoje outfity jako subtelne akcenty, zestaw w większych proporcjach albo postaw na total look – jeden odcień od stóp do głów. Zacznij od butów i dobierz do nich resztę stylizacji. Niech będą jej podstawą i inspiracją.

Czy czerwień latem to dobry pomysł? Oczywiście. To kolor niezwykle kobiecy, odważny i wyróżniający z tłumu. Można ją nosić na wiele sposobów. Wybieraj nie tylko sukienki, ale także czerwone torebki, buty czy kapelusze.

Wybór jest więc ogromny. Różnorodność kolorów, faktur, struktur przyprawia o modowy zawrót głowy. Miłośnicy mody są podekscytowani, ponieważ w tym sezonie mają naprawdę szeroki wachlarz hot trendów. Puść wodze artystycznej fantazji. Rozbudź swój potencjał i maluj w barwach pastelowych, soczyście owocowych i metalicznych!

7 najmodniejszych butów sezonu lato 2024

1.Baleriny z efektownym kwiatem

Tutaj duży, śmiały kwiat w odważnym kolorze przyciąga oko i buduje oryginalną stylizację.

2. Baleriny z odkrytą piętą z plecionki

3. Czółenka na niskim obcasie w stylu Mary Jane

Tego lata modne są delikatne i cienkie paseczki, które zdobią nie tylko szpilki, ale i bardziej komfortowe czółenka na niskim obcasie w stylu Mary Jane.

4. Baleriny z odkrytą piętą i czarnym noskiem w stylu Chanel

Styl, który zapoczątkowała Coco Chanel jest ponadczasowym trendem w modzie.

5. Lordsy z ozdobnym detalem w postaci pszczoły

Tutaj mamy biżuterię na butach i właśnie takie detale kradną serca tego lata.

6. Beżowe baleriny w szpic z czubkami w kształcie serca z limitowanej kolekcji „Hearts”

7. Baleriny pełne blasku

Podsumowując ranking, w tym sezonie królują buty płaskie lub na niskim obcasie, z odkrytą piętą, w odważnych kolorach, błyszczące i z mocnymi akcentami. Modne są paseczki. Liczy się więc wygoda, ale nie ma przy tym rezygnacji ze stylu, nieszablonowych rozwiązań i spektakularnego efektu.

Czy to zestawienie trendów na lato 2024 pobudziło Twój apetyt na zabawę modą? Mamy nadzieję, że tak. Spróbuj połączyć minimalizm z designerskim akcentem. Dobierz spokojny zestaw, np. supermodny w tym sezonie damski garnitur i wyraziste, widowiskowe buty.