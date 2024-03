Ramoneska to jeden z tych elementów, który jest modny od lat. Czarna kurtka z paskiem jest na tyle klasyczna, że powinna znaleźć się w szafie każdej kobiety. W ostatnim czasie furorę robi model, który kupicie za grosze w Zarze. Sprawdźcie koniecznie, czy przypadnie wam do gustu.

Viralowa kurtka z Zary hitem wiosny 2024

Czarną ramoneskę kupicie w Zarze za grosze. Model, który stał się prawdziwym viralem w sieci, nabędziecie w hiszpańskiej sieciówce za 199 złotych. W sklepach znajdziecie go w rozmiarach od XS do XL.

Kurtka ma klasyczny kołnierz oraz długi rękaw. Na ramionach zostały umieszczone charakterystyczne patki. Niewielka kieszeń z przodu jest zapinana na suwak błyskawiczny. Pasek w czarnym kolorze wzbogacony został o metalową sprzączką, która ułatwia zapinanie. Ramoneska została wykonana ze sztucznej skóry, dlatego jest odporna na wiatr oraz deszcz. Jest więc to idealne okrycie na wiosnę, a nawet lato.

Czarna ramoneska hitem wiosny 2024 - do czego nosić?

Czarna ramoneska to niekwestionowany synonim buntu. Od lat ten model kurtki pojawia się w kolekcjach u wielu znanych projektantów czy w sieciówkach. Wiosną 2024 roku znowu będzie szalenie modny.

Ramoneskę można łączyć z różnymi ubraniami, które już są w naszej szafie. Jeansy z szeroką nogawką, sportowe buty oraz crop top - to idealna propozycja na co dzień. Jeśli chcemy, aby całość wyglądała bardziej elegancko, do skórzanej kurtki warto dodać sukienkę w drobne kwiaty, lekki baleriny lub sandały na wyższej platformie.

Z kolei w stylizacji do pracy ramoneskę można połączyć z luźną koszulą, czarnymi cygaretkami oraz mokasynami na grubszej platformie. Do takiego zestawu można dodać dużą torebkę. Model shopper pomieści wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Całość będzie wtedy prezentować się modnie i ponadczasowo.