Kelly Rutherford w mediach społecznościowych obserwuje prawie 2 miliony osób. To właśnie tam aktorka chętnie udostępnia zdjęcia swoich stylizacji. Outfity Rutherford są modne i ponadczasowe. Gwiazda na instagramowym koncie prezentuje beżowe swetry, dobrej jakości proste jeansy czy kobiece sukienki. Niedawno dodała fotkę, na której pokazała się w klasycznym zestawie. W stylizacji aktorki nie zabrakło polskiego akcentu.

Kelly Rutherford pozuje z torebką polskiej marki

Kelly w sieci zamieściła fotkę, na której zapozowała w oversizowym futrze, białej koszulce, niebieskich prostych jeansach, mokasynach oraz z torebką polskiej marki. Okazuje się, że jest to model, który można kupić w butikach Zofii Chylak.

Torebka marki Chylak została ozdobiona złotymi napisami (jest to data produkcji modelu oraz logo firmy) oraz zapięciem o rzeźbiarskiej formie w kształcie kamienia. Wykonana jest z brązowej, błyszczącej skóry. Model można nosić na ukos lub na ramieniu. Ten konkretny egzemplarz kupicie w sklepach stacjonarnych oraz online za około 1800 złotych.

Kelly Rutherford od lat prezentuje modne stylizacje

Kelly Rutherford bardzo chętnie dzieli się w mediach społecznościowych pomysłami na modne stylizacje. Często można zobaczyć ją w outfitach, które składają się z beżowych, ceglanych czy ziemistych kolorów ubrań. Warto zainspirować się jej stylem, ponieważ jest on ponadczasowy oraz dobrze wygląda na każdej sylwetce. Do tak uniwersalnych stylizacji pasuje wiele dodatków. Może to być kolorowa apaszka, duże okulary przeciwsłoneczne czy niewielka torebka w charakterystyczny print.