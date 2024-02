Ekscentryczne stylizacje Luny. Tak ubiera się reprezentantka Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji [FOTO]

Luna to jedna z bardziej charakterystycznych gwiazd. Dziewczyna będzie reprezentantką Polski na tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji. Już niedługo w Malmö zaśpiewa swój hit "The Tower". Prócz mocnego głosu Luna może pochwalić się interesującymi stylizacjami. Sprawdźcie, w czym można ją spotkać na scenie i na co dzień.