Anna Mucha jakiś czas temu została ogłoszona przez stację TVN nową jurorką w programie "Drag Me Out". W związku z nową rolą została nawet zaproszona do "DDTVN", gdzie pojawiła się w czerwonym lateksowym wdzianku. Gwiazda w śniadaniówce opowiadała o tym, jak pracowało jej się na planie oraz jak wyglądały przygotowania nowego programu. Wtedy jej nietypowa stylizacja wywołała ogromne poruszenie wśród widzów. Parę godzin temu na swoje instagramowe konto aktorka dodała post, w którym zaprezentowała się w zupełnie innym wydaniu.

Reklama

Anna Mucha pozuje w najmodniejszym żakiecie na wiosnę 2024

Anna Mucha na instagramowym koncie zaprezentowała się w zielonym żakiecie. Model z pewnością stanie się popularny wiosną 2024, ponieważ wpisuje się w kolorystyczne trendy nadchodzącego sezonu. Zieloną marynarkę można połączyć ze spodniami, spódnicą, a nawet sukienką.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Gdzie kupić zielony żakiet w stylu Anny Muchy? Podpowiadamy

Już niedługo w sklepach zaczną pojawiać się ubrania i dodatki na wiosnę 2024. Zielone żakiety czy luźne marynarki znajdziemy w wielu sieciówkach. Ceny tych modnych elementów będą wahać się w przedziale od kilkudziesięciu do maksymalnie kilkuset złotych.

Jakie żakiety będą modne w 2024 roku? Wybieramy hity

Żakiety czy marynarki to nieodłączne elementy garderoby przez cały rok. Jeśli zastanawiacie się, jakie będą modne w 2024 roku, doskonale trafiliście. Wielu projektantów proponuje nam klasyczne modele lub nieco krótsze. Popularne będą również takie w mocnych kolorach - to one głównie zdominują uliczne trendy.

Wiosną 2024 głównie będziemy stawiać na pudełkowe modele - nieco krótsze. Takie elementy garderoby nie mają wcięcia w talii. Mają za to niewielki kołnierz oraz mocno podkreślone ramiona.