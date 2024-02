Katarzyna Dowbor w polskim show-biznesie znana jest od wielu lat. Gwiazda cieszy się niesłabnącą sympatią wielu Polaków. Jeszcze niedawno Dowbor można było oglądać w telewizji Polsat, gdzie prowadziła popularny program "Nasz nowy dom". Obecnie dziennikarka jest jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie", gdzie znalazła miejsce pracy w związku ze zmianami, które zaszły w programie po wyborach.

Katarzyna Dowbor z torebką za kilkanaście tysięcy złotych

Katarzyna Dowbor została niedawno przyłapana przez fotoreporterów w centrum Warszawy. Gwiazda była wyraźnie zadowolona, co widać było na zrobionych przez paparazzi fotkach. 64-latka miała na sobie luźną kurtkę w jasnym kolorze, szare dresowe spodnie oraz wiązane botki. Naszej uwadze nie umknęło to, że na jej ramieniu wisiała torebka marki Louis Vuitton, konkretnie model "Multi Pochette Accessoires". Ten niewielki dodatek na stronie internetowej kosztuje 2,570 $, co w przeliczeniu na złotówki wynosi około 10355 złotych.

Dowbor w modnej stylizacji poszła do zaparkowanego niedaleko samochodu. Gwiazda porusza się po mieście BMW X5 za około 400 tysięcy złotych. Trzeba przyznać, że ma całkiem niezły gust.

Katarzyna Dowbor uwielbia drogie torebki

Katarzyna Dowbor w swojej garderobie ma bardzo drogie torebki. W jej pokaźnej kolekcji znajdują się między innymi modele od YSL, a także torebki z monogramem od LV. Ceny takich dodatków to nawet kilkanaście tysięcy za jeden egzemplarz.

Katarzyna Dowbor w "PnŚ" chwali się modnymi stylizacjami

Katarzyna Dowbor w programie "PnŚ" chętnie stawia na modne i wygodne stylizacje. Gwiazda nie wybiera szpilek, a sneakersy na płaskiej podeszwie. Trzeba przyznać, że jej zestawy są zawsze naprawdę dobrze dobrane. Niedawno pisaliśmy o tym, jak Katarzyna Dowbor prezentuje się na wizji. Jej modne stylizacje z pewnością doskonale sprawdzą się nie tylko w pracy przed kamerą, ale również na co dzień.