Torebka damska to akcesorium, bez którego niektóre panie nie wyobrażają sobie wyjścia z domu. Torba może urozmaicić niezbyt ciekawą stylizację, a także podkreślić elegancki outfit. Dobrana idealnie do okazji i ubrań doskonale sprawdzi się, kiedy będzie zależało nam na modnym, ponadczasowym looku.

Jeśli nie wiecie jakie torebki modne będą w 2024 roku, koniecznie zapoznajcie się z naszą listą, która pomoże wam odkryć najnowsze trendy.

Najmodniejsze torebki na 2024 rok - w wężowy wzór

W tym roku stawiamy na torebki pokryte wężowym wzorem. Model wykonany z charakterystycznej skóry wraca w 2024 do łask. Nosimy go na co dzień, ponieważ w sklepach dostępny jest on w wielu różnych rozmiarach. W sieciówkach znajdziemy taki model uszyty jako torebka - bagietka, shopperka czy nawet listonoszka.

Najmodniejsze torebki na 2024 rok - modele XXL

Modele XXL to coś dla tych, którzy lubią nosić ze sobą wiele potrzebnych rzeczy. Z pewnością w takiej torbie wszystko się zmieści. Wielkie torby prezentowane były na wybiegach znanych marek już w zeszłym roku, jednak również i w tym zostają z nami na dłużej. Tego typu torebka świetnie będzie prezentować się z bardziej nonszalanckimi ubraniami. Można dodać do niej luźne jeansy, sportowe buty oraz oversizową bluzę.

Najmodniejsze torebki na 2024 rok - z dużą ilością frędzli

Torebki z frędzlami to hit 2024 roku. Tego typu modele będziemy nosić wiosną oraz latem. Takie torebki najlepiej sprawdzą się w połączeniu z boho sukienkami czy wysokimi kowbojkami. W wielu sieciówkach znajdziemy shopperki oraz małe listonoszki ozdobione frędzlami.

Najmodniejsze torebki na 2024 rok - ze złotym łańcuchem

Już od jakiegoś czasu można zauważyć, że w sklepach pojawiło się sporo modeli, które mają złoty łańcuch. Ten modny element to hit 2024 roku. Elegancką torebkę z łańcuchem można połączyć z czarną sukienką lub damskim garniturem. Z pewnością taka torba sprawdzi się podczas bardziej eleganckich wyjść.

Najmodniejsze torebki na 2024 rok - wiklinowe kosze

Wiklinowe kosze przez kilka lat były zapomniane przez projektantów. W tym roku wracają i dostępne są w sieciówkach oraz w butikach bardziej znanych marek. Koszyki, które w 2024 roku będą modne, najczęściej drobne elementy mają wykonane ze skóry naturalnej. Takie połączenie naturalnych materiałów świetnie będzie prezentować się z lnianą sukienką lub wzorzystym kombinezonem.