Obecna moda uwielbia inspirować się tym, co już dobrze zna. Ten rok zdecydowanie należy do baletu. Balletcore to trend, w którym swoje stylizacje będziemy opierać na zwiewnych spódniczkach czy lekkich balerinkach. Trzeba przyznać, że oufity złożone z ultrakobiecych ubrań oraz dodatków są przeurocze.

Balletcore - najmodniejszy trend 2024 roku

Balletcore modny był już w 2014 roku. Wtedy na pokazach mody ten trend prezentowała marka Valentino. W kolejnych latach zachwycali się nim projektanci z domów mody Dior, Moschino czy Miu Miu. Trzeba przyznać, że w tym roku ten styl prezentowany jest w sieci z ogromną lekkością i polotem.



Jak jednak na co dzień ubierać się w stylu balletcore? Okazuje się, że spódnica tutu oraz kokarda we włosach nie załatwią sprawy. Tutaj trzeba czegoś więcej. W balletcore ważne jest, aby wszystkie elementy garderoby utrzymane były w pasującej do siebie estetyce.



Balletcore - jak ubrać się w tym stylu?

W balletcore nieważne czy masz rozmiar XS, czy XL. Tutaj chodzi o zaprezentowanie siebie i swojego stylu. Dziewczyny ubierające się w stylu balletcore często stawiają na satynową sukienkę, wiązane balerinki czy wełniane getry.

Balletcore to jednak nie tylko ultradziewczęce stylizacje, ale również luźne bawełniane bluzki, a nawet szare dresy połączone z tasiemkowymi kokardkami w stylu Y2K.

Dzięki takiej różnorodności trend balletcore polubią wszyscy. Odnajdą się tu miłośniczki romantycznych stylizacji oraz kobiety, które kochają minimalizm.