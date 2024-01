Studniówka to bardzo ważny dzień, w trakcie którego każdy chce wyglądać pięknie. Wybór odpowiedniej fryzury jest zatem szalenie istotny. To właśnie ona może dodać nam blasku tego wieczora. Ważne jednak, by to uczesanie dobrane było do sukienki oraz reszty dodatków. Sprawdźcie, jakie w tym roku są najmodniejsze fryzury na studniówkę.

Fryzury na studniówkę 2024 - inspiracje

Stylizacje okolicznościowe włosów wymagają od nas zupełnie innego przygotowania. Podczas tworzenia takiego uczesania warto pamiętać, że ma ono pasować do całego naszego outfitu. Istotny jest tu właśnie dobór makijażu czy ubiór. Dobrze gdyby fryzura współgrała z innymi elementami naszymi wizerunku. Nieumiejętny dobór fryzury może dać efekt odwrotny od zamierzonego.

Fryzura na studniówkę 2024 - włosy lekko falowane

Jeśli lubicie klasykę, koniecznie wybierzcie delikatne fale. Takie uczesanie będzie prezentować się świetnie na długich włosach. Romantyczny look doskonale sprawdzi się, kiedy będzie zależało nam na dziewczęcym wydaniu. Fale pasują idealnie do rozkloszowanych sukienek midi lub długi kreacji. Tego typu fryzurę warto utrwalić pianką lub lakierem do włosów.

Fryzura na studniówkę 2024 - klasyczny kok

Klasyczny kok nigdy nie wychodzi z mody. Jeśli więc chcecie postawić na coś sprawdzonego, wybierzcie właśnie tę fryzurę. Aktualne trendy proponują jednak zmodyfikowaną wersję tego uczesania. Przy twarzy warto wypuścić po dwa pasma włosów, aby okalały buzię. Tego typu uczesanie będzie świetnie pasować do sukienek z odkrytymi ramionami.

Fryzura na studniówkę 2024 - modne uczesania na krótkie włosy

Jeśli jesteś posiadaczką krótkich włosów, na studniówkę koniecznie wypróbuj stylizację z dodatkiem lakieru lub gumy. Wystarczy, że lekko podkręcisz pasma palcami. Całość będzie prezentować się nonszalancko i modnie. Odważniejsze dziewczyny na studniówkę 2024 mogą zaczesać włosy do tyłu. Dla lepszego efektu tego typu fryzurę można utrwalić pastą.