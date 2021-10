Przemyślana strategia i pomysł na rozwój marki

Jakie wymagania musi spełnić e-sklep, aby rozpocząć ekspansję? Przede wszystkim liczy się pomysł na biznes, przemyślana koncepcja i sprawna organizacja. W przypadku Answear.com międzynarodowy start poprzedził sukces na rodzimym rynku. Firma powstała w 2011 r. i przez pierwsze lata działała wyłącznie w Polsce, budując swoją renomę i rozpoznawalność, rozwijając się i stale poszerzając ofertę produktową o nowe marki i produkty. W 2013 r. firmą zainteresował się MCI Venture Capital, czyli jeden z największych funduszy inwestycyjnych. Dobra organizacja wewnętrzna Answear, planowane szybkie wzrosty oraz niemożność realizacji strategii wyłącznie w oparciu o polski rynek sprawiły, że sklep zaczął myśleć o zagranicznych klientach. Po analizach sąsiadujących rynków, https://answear.com/ obrał kierunek na południe – w 2014 r. wystartował w Czechach i na Słowacji. Były to rynki z rozwijającą się branżą e-commerce, kulturowo bliskie Polsce, z możliwością opracowania sprawnej logistyki i łańcucha dostaw, dlatego kierunek ten wydawał się dla Answear naturalny. Kolejne lata to pasmo następnych debiutów: w Rumunii, na Ukrainie, Węgrzech, Bułgarii. W tym roku Answear.com wkroczył na kolejne rynki: do Grecji i Chorwacji, a w 2022 r. zapowiada dalszą ekspansję.

Działania na nowych rynkach

Na razie Answear skupia się na zdobyciu rozpoznawalności na nowych rynkach i przyciągnięciu greckich i chorwackich klientów. Pomóc ma w tym kampania marketingowa i akcje promocyjne. Początki w Grecji i Chorwacji prezentują się obiecująco. Grecka wersja sklepu ruszyła 30 sierpnia.

"Tuż po oficjalnym starcie strony Answear.gr zanotowaliśmy duże zainteresowanie greckich klientów, którzy coraz lepiej poruszają się w świecie zakupów online. Cieszymy się, że Answear otrzymał już pierwsze oznaki zaufania i uznania. Naszym największym dotychczasowym wyzwaniem było dostosowanie lokalnej strony internetowej nie tylko do specyfikacji firmy, ale także do potrzeb greckich konsumentów. Jest to oczywiście proces ciągły, każdego dnia staramy się coś udoskonalać i jesteśmy otwarci na uwagi naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości Answear stanie się w Grecji nie tylko topowym sklepem online, ale także miejscem pełnym inspiracji." - przekonuje Konstantina Tsira, Country Manager na rynek grecki.

Miesiąc później, pod koniec września, Answear wkroczył do Chorwacji. „Start Answear.hr miał miejsce kilka tygodni temu, 30 września. Ponieważ już pierwszego dnia mieliśmy zamówienie, mogę powiedzieć, że na razie radzimy sobie świetnie. Rynek chorwacki nie jest aż tak duży, liczy 4 miliony ludzi, ale ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o e-commerce. Wyzwaniem jest konkurencja, która również dostrzegła potencjał tkwiący na rynku chorwackim. Naszym kluczem do sukcesu jest jasna strategia oraz fakt, że oferujemy coś więcej niż tylko ubrania. Nasi klienci mogą tu znaleźć prawdziwą inspirację i pozytywne treści, które pomogą im radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.” – komentuje Sandra Gasparic Country Manager na rynek chorwacki.

Jakość i atrakcyjność muszą iść ze sobą w parze

Każdego miesiąca stronę sklepu odwiedza 4 mln użytkowników. Każdy z nich powinien znaleźć tutaj coś dla siebie, dlatego Answear stawia na różnorodność i bogactwo oferty, którą stale poszerza. Obecnie w jego portfolio znajduje się ponad 400 światowych marek, zarówno z półki premium, jak i denimowych, sportowych czy casualowych, a na stronie sklepu można doliczyć się ponad 115 tys. produktów dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Produkty muszą trafić w gust, styl i potrzeby mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej (a te różnią się w zależności od narodowości) – dlatego obok kurtek damskich idealnych na chłodniejsze dni pojawiają się zwiewne https://answear.com/k/ona/odziez/sukienki, outdoorowe elementy czy sportowe buty. Co więcej, szeroka oferta produktowa bezpośrednio wpływa na wzrost przychodów Answear. W tym w szczególności marek premium, które charakteryzują się wysoką ceną jednostkową i tym samym zwiększają średnią wartość koszyka i rentowność transakcji.

Nowe rynki – nowe możliwości logistyki

W biznesie e-commerce ważna jest nie tylko koncepcja, przemyślany marketing i stworzenie atrakcyjnej oferty – liczy się jeszcze logistyka, zwłaszcza kiedy obsługuje się 9 rynków jednocześnie! Answear.com może pochwalić się bogatym doświadczeniem zdobytym w ciągu 10 lat działalności. Firma stawia na jedno centrum logistyczne zlokalizowane w Polsce, które realizuje zamówienia napływające ze wszystkich rynków. Korzysta z lokalnych węzłów logistycznych oraz współpracuje z lokalnymi kurierami, dzięki czemu może liczyć na efektywne działanie. Wszystkie produkty trafiają do klienta w jednej paczce, co jest dla niego nie tylko wygodne, ale i przyjazne środowisku. Dla Answear liczy się czas dostawy. W Polsce realizuje wysyłkę nawet w ciągu 24 godzin, do innych krajów czas dostawy również jest imponujący i wynosi zwykle 1-3 dni robocze ( z wyjątkami, takimi jak Ukraina, która znajduje się poza Unią Europejską czy rozsiana na wielu wyspach Grecja). Po głośnej przeprowadzce magazynu w 2019 r., kiedy to w ciągu jednej nocy przeniesiono ponad 2 miliony produktów do nowego miejsca, nadszedł czas na dalszą rozbudowę centrum (w tym antresolę) i jego automatyzację.

Answear.com to pierwszy polski internetowy sklep multibrandowy oferujący szeroki wybór ubrań, butów i dodatków ponad 400 światowych marek. W ofercie można znaleźć wyselekcjonowane kolekcje damskie, męskie i dziecięce m.in. marek premium, sportowych czy denimowych. Aktualnie Answear.com działa na 9 rynkach, a w planach ma start w kolejnych. Od początku swojej działalności w 2011 r. zdobył ponad 50 nagród i wyróżnień, zyskał także uznanie tysięcy klientów, którym dostarcza nieustannych modowych inspiracji, współpracując z trendsetterami i ekspertami z branży mody. Marka opiera się na własnym centrum logistycznym, które pozwala na zoptymalizowanie kosztów i usprawnienie logistyki, co finalnie wpływa na doskonałą cenę i atrakcyjne promocje. Wszystkie produkty wchodzące w skład zamówienia są wysyłane w jednej paczce – w trosce o środowisko i dla wygody klientów. W swej działalności Answear stawia na szybką dostawę (nawet tego samego dnia w wybranych miastach Polski) i jakość obsługi. Swoim stałym klientom dedykuje program lojalnościowy Answear Club, który pozwala na robienie zakupów w jeszcze atrakcyjniejszych cenach.