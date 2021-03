Wygodne i proste sukienki na co dzień

Jeszcze do niedawna, codzienna moda damska była zdominowana przez spodnie, które stosunkowo łatwo dopasować do pozostałych elementów garderoby, jak też wydają się najwygodniejsze. Sukienki były zaś zarezerwowane tylko na specjalne okazje oraz ewentualnie do pracy. Całe szczęście, zmieniła się nie tylko sama moda, jak i podejście do sukienek, dzięki czemu kobiety ponownie zaczęły ubierać je na co dzień. Oczywiście nie są te eleganckie kreacje z koronki lub tiulu, lecz wygodne sukienki o luźnym kroju, wykonane z miękkich tkanin. Jakie dokładnie fasony sprawdzą się w casualowych stylizacjach? Bawełniane sukienki dresowe z kapturem, to obecnie absolutny hit, podobnie jak sukienki polo na krótki rękaw. Będą świetnie wyglądały w towarzystwie sportowego obuwia, nawet zwykłych trampek. A dzięki temu, że nie krępują ruchów, można czuć się w nich swobodnie.

Do pracy? Szmizjerka i sukienka ołówkowa

Odzież do pracy, szczególnie jeśli obowiązuje Cię dress code, musi być stonowana i elegancka. Nie jest to z pewnością okazja do prezentowania okazałego dekoltu lub odsłaniania smukłych ud. Nie oznacza to jednak, że do pracy należy ubierać tylko zapięte pod samą szyję koszule i spódnice ołówkowe za kolano. Sukienki również będą jak najbardziej na miejscu. A fasonem, który od lat jest najchętniej wybierany do pracy są oczywiście szmizjerki. Obecnie, ich krój jest nieco inny - modne są szmizjerki oversize, które rozszerzają się, przyjmując kształt litery "A". Taki krój posiada tę zaletę, że jest w stanie ukryć wszelkie mankamenty sylwetki. A jeśli nie wstydzisz się swoich kobiecych kształtów, świetnym wyborem będą dopasowane sukienki ołówkowe. Koniecznie o długości za kolano - wspaniale wysmuklają sylwetkę.

Eleganckie wyjścia - mała czarna zawsze na topie

Uroczyste wyjścia i imprezy wymagają dobrania odpowiednio eleganckiego bądź zmysłowego stroju. I tutaj, niekwestionowanym liderem są właśnie sukienki. Chyba nie trudno zgadnąć, jaki fason jest przy tym najbardziej uniwersalny. Little black dress, to klasa sama w sobie. Posiadając w swojej garderobie małą czarną, można mieć pewność, że jest się przygotowanym na każdą okazję. Taka sukienka nie musi być też wcale nudna. Wystarczy wybrać odpowiednio oryginalny krój. Zmysłowe rozcięcie na udzie, łezka na plecach czy połyskująca tkanina - wszystkie te elementy sprawią, że skutecznie wyróżnisz się z tłumu. W takiej sukience można śmiało wybrać się na randkę, elegancką uroczystość lub po prostu imprezę. I zawsze będzie prezentowała się efektownie i z klasą.

Podkreśl swoje atuty, ukryj mankamenty

Chcąc jak najlepiej prezentować się w sukience, należy wiedzieć, w jaki sposób dobrać ją do swojej figury. Najważniejsza zasada brzmi: podkreśl swoje atuty i ukryj mankamenty. Jeśli więc jesteś dumna ze swoich nóg, zdecyduj się na długość mini lub zmysłowe wycięcie. Chcesz zatuszować szerokie biodra lub wystający brzuszek? Wybierz zatem sukienkę rozkloszowaną z paskiem w talii lub o kroju oversize. Warto posiadać w swojej garderobie odpowiedni wybór sukienek na różne okazje, dzięki którym poczujesz się niezwykle kobieco i zwiewnie.