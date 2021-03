Kampania Greenpoint na sezon wiosna/lato 2021 to opowieść o tym, że pozytywne słowa niosą ogromną moc. Słowa "Bądźmy dla siebie dobre” mają dodawać otuchy i zachęcać do spojrzenia w przyszłość w optymistycznym tonie. Marka stawia na moc kolorów i wzorów, które z radością pozwolą nam wejść w nowy sezon. Intensywne odcienie maliny i błękitu zestawione są̨ z wyrazistą czernią i delikatnym beżem. Paleta kolorystyczna nawiązuje do pustynnych krajobrazów oraz błękitnego odcienia wody i nieba. W ofercie marki znajdziemy ubrania wykonane z bawełny, wiskozy, tencelu oraz lnu, które będą przyjazne skórze. Otulają ciało, zapewniając swobodę i dobre samopoczucie. Zapowiada się piękny sezon - zobaczcie.

