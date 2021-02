Kolekcja "All about love" marki Esotiq to seksowne push-upy pokryte delikatnymi koronkami i kuszące zmysłowymi prześwitami. Kolorystyka bieliźnianych propozycji to zdecydowane odejście od klasycznej walentynkowej czerwieni. W palecie proponowanych barw odnajdziemy elegancki szmaragd, delikatne biel i róż oraz uwodzicielską czerń. Jak Wam się podoba ten niekonwencjonalne walentynkowe propozycje kolorystyczne?

