Moda idealna to taka, w której spotykają się wygoda, komfort i dopasowanie. Marka Levi’s w tym sezonie udowadnia, że figura nie musi determinować doboru ubrań - wiosenna kolekcja Plus skierowana jest do wszystkich, bez względu na typ sylwetki czy rozmiar. Technologia stretch wykorzystana w produkcji denimowych ubrań umożliwiła kreowanie mody dla bogatej gamy kształtów i rozmiarów, a kultowe modele i fasony straciły dzięki niej na autentyczności. Hasło marki to: Piękno kobiecego ciała występuje w różnych formach, a dla każdej z nich Levi’s ma idealną parę jeansów. Koniecznie zobaczcie zdjęcia z tej wyjątkowej kampanii.

