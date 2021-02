Za pomysłodawcę kurtek puchowych uważa się alpinistę, Georga Flincha, który w latach 30. XX wieku podjął się stworzenia jej prototypu. Z czasem ten termiczny dodatek "prosto z gór" trafił na wybiegi mody i do kolekcji największych projektantów. To, czego klienci szukają najczęściej, to wygoda, funkcjonalność i ciepło. Firma Cellbes pochodząca z chłodnej Szwecji ma w swojej ofercie spory wybór kurtek w modnych kolorach i fasonach. Zobaczcie lookbook.

Reklama