Przygotowując kolekcję Comfort Zone projektanci Sinsay skupili się na ponadczasowych, wygodnych fasonach i otulających materiałach w kolorach ziemi. Tak powstały ubrania, które świetnie odpowiadają na zacierające się granice między stylizacjami do biura a ubraniami po domu. Na pierwszy plan wysuwają się miękkie dresy i dzianiny we współgrających odcieniach beżu i pudrowego różu. Towarzyszą im spodnie o fasonach nawiązujących do lat 90.: czarne dzwony, bojówki i dżinsowe joggery ze ściągaczami. Nie zabrakło modnych okryć wierzchnich, wśród których uwagę zwracają klasyczny trencz, biała puchówka i grunge’owa, koszulowa kurtka. Choć całość jest bardzo różnorodna, gładkie tkaniny i zgaszone kolory zapewniają kolekcji spójność i umożliwiają swobodne tworzenie warstwowych stylizacji. Zobaczcie.

